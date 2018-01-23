Капитализация Netflix превысила $100 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Incorporated увеличил число подписчиков в четвертом квартале прошлого года сильнее собственных прогнозов и ожиданий рынка, капитализация компании превысила $100 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Netflix, в октябре-декабре количество подписчиков увеличилось на 8,3 млн вместо ожидавшихся самой компанией 6,3 млн. Опрошенные FactSet аналитики ожидали повышения на 6,37 млн.

Чистая прибыль компании в указанный период составила $185,5 млн, или 41 цент в расчете на акцию, по сравнению с $130 млн, или 41 центов на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Показатель совпал с прогнозами рынка. Выручка подскочила на 33% и достигла $3,29 млрд.

В 2017 году в целом Netflix получил прибыль в размере $559 млн против $187 млн годом ранее, выручка компании выросла до $11,7 млрд с $8,8 млрд.

Netflix планирует, что количество абонентов в текущем квартале увеличится на 6,35 млн человек, что на 1 млн больше, чем средний прогноз рынка. Также компания рассчитывает получить прибыль в размере 63 центов на акцию при выручке в $3,69 млрд. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают, что эти показатели составят 54 цента на акцию и $3,49 млрд соответственно.

Руководство компании планирует потратить на выпуск собственного контента $7,5-8 млрд в 2018 году.

Также Netflix сообщила о том, что к ее совету директоров присоединится Родольф Бельмер, бывший CEO французской Canal+ Group и действующий гендиректор телекоммуникационной компании Eutelsat Communications.

Акции Netflix на дополнительных торгах в понедельник выросли на 8,3% после опубликования отчетности. Капитализация компании за последние 12 месяцев взлетела на 63% и сейчас превышает $100 млрд.