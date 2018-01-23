ЦБ РФ выпустил памятную монету к 80-летию со дня рождения Высоцкого

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей к юбилею Владимира Высоцкого, говорится в сообщении ЦБ.

Монета тиражом 1,5 тыс. штук выходит к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен. Высоцкий родился 25 января 1938 года.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него - меч, справа - годы жизни: 1938-1980. Вверху по окружности - надпись "Владимир Высоцкий".

Планируется, что в 2018 году будет выпущена еще одна монета, посвященная Владимиру Высоцкому, в серии "Выдающиеся личности России". Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 рубля.