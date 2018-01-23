Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи водки в РФ в 2017 году в соответствии с декларациями выросли на 2,4%, с 70,5 млн декалитров (дал) до 72,2 млн дал, сообщили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании.

Представитель ведомства прокомментировал вышедшие накануне сообщения о снижении розничных продаж алкоголя. По его словам, вывод о падении продаж сделан из-за некорректных сравнений объемов реализации с показателями предыдущего года, представленными по Росстату.

Как пояснили в ведомстве, сравнивать показатели реализации продукции с 2016 годом корректно по декларациям, поскольку розничные продажи на селе были подключены к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя) только с июля 2017 года.

Таким образом, в полном объеме ЕГАИС работает с июля 2017 года, ежегодные сравнения будут корректными только в 2019 году, отметили в службе. Согласно данным деклараций, продажи ликеро-водочных изделий крепостью более 25 градусов в 2017 году составили 5,6 млн дал против 5,1 млн дал годом ранее (рост на 9,5%), коньяка - 10,4 млн дал против 9,7 млн дал (рост на 7,2%).

Наибольший рост - на 81% - произошел в продажах плодовых (фруктовых) вин. Их было реализовано 11,3 млн дал против 6,2 млн дал в 2016 году. В целом винодельческой продукции было продано 107,5 млн дал против 105,1 млн дал в 2016 году (рост на 2,3%).

Накануне, 22 января, в Национальном союзе защиты прав потребителей "Интерфаксу" сообщили о снижении в России розничной продажи практически всей алкогольной продукции - за исключением фруктовых (плодовых) вин.

Как поясняли ранее эксперты союза, резкий рост производства и реализации в 2017 году фруктовых и плодовых вин связан с тем, что в условиях снижения платежеспособного спроса потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции. В низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в этом же сегменте у виноградных, считают эксперты.