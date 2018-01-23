Остатки на корсчетах банков в ЦБ 23 января выросли

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2235,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1889,0 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 22 января составлял 2181,4 млрд рублей по России и 1839,6 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 23 января составили 2716,1 млрд рублей по России против 2682,2 млрд рублей днем ранее.