Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до 2020 г.

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Самозанятые граждане смогут не платить налоги и в 2019 году, налоговые каникулы для них предлагается продлить еще на год, следует из законопроекта, подготовленного Минфином и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

В конце 2016 года был принят закон, который устанавливал налоговые каникулы для самозанятых граждан на 2017-2018 годы. Для этого они должны были встать на учет в налоговых органах. По истечении этого периода предполагалось, что самозанятые должны решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Такие налоговые каникулы распространяются на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников. При этом закон позволяет регионам расширить в рамках своего субъекта перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса.

Предлагаемыми поправками срок действия налоговых каникул продлевается до конца 2019 года.

Налоговые каникулы должны были стимулировать граждан, занимающихся деятельностью, которая подпадает под параметры самозанятости, выходить из тени. И ФНС в мае 2017 года начала учет граждан, оказывающих услуги физлицам для личных, домашних и других подобных нужд без привлечения наемных работников.

Однако в начале 2018 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что попытки государства легализовать индивидуальную занятость ничем не закончились. "На 1 декабря в информационной системе ФНС зарегистрировалось всего 813 человек. Это (практически - прим. ИФ) ничего", - сказала она. При этом Голикова отметила, что либо люди не верят в налоговые перемены, либо срок налоговых каникул слишком мал, чтобы они принимали решение о легализации.

Предложения бизнес-омбудсмена

Меж тем правительство РФ продолжает искать пути регулирования деятельности самозанятых и налогового режима для них. В ноябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также главам Минэкономразвития и Минтруда проработать предложения бизнес-омбудсмена Бориса Титова по введению и регулированию статуса "ИП без права найма" для решения проблемы вывода самозанятых из теневого сектора.

Титов в своем письме в правительство, направленном в середине октября, сообщал, что в рамках поручения президента России от 28 апреля 2015 г была создана межведомственная рабочая группа, по итогам работы которой были подготовлен пакет законопроектов, регулирующих статус "ИП без права найма".

"Минимальная стоимость патента была в рабочем порядке согласована с финансовым и социальным блоком правительства РФ на уровне 10 тыс. рублей в год: обозначенная сумма включает исключительно отчисления в страховые фонды (ПФР, ФФОМС), размер налога определен в 0 рублей. Совместно с Казначейством РФ проработана оплата стоимости патента "единым" платежом с последующим разделением платежа на налог и страховые взносы", - отмечал Титов в своем письме.

По мнению бизнес-омбудсмена, эта модель регулирования статуса ИП без права найма "создает удобные условия ведения деятельности как на этапе начала, так и прекращения деятельности, вводя фактически уведомительный характер регистрации и снятия с учета, так и на этапе осуществления деятельности (ИП без права найма сотрудников освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности и выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре, при привлечении к административной ответственности приравниваются к физическим лицам)".

В результате, по экспертным оценкам, приведенным в письме, ожидается поэтапный выход предпринимателей из тени - ежегодно около 600 тысяч "ИП без права найма".

Налог от Орешкина

Минэкономразвития придерживается иного мнения. Так, на прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что для самозанятых был бы удобен "транзакционный налог", а не выплата определенной суммы в конце года.

"Налоговый режим для самозанятых должен быть в первую очередь удобным. Когда возникает крупная разовая выплата в конце года по страховым платежам, это перестает быть комфортным. Ожидать, что многие будут работать в таком режиме, конечно же, неправильно", - сказал министр.

По его словам, необходимо "идти транзакционным налогом". "Если посмотреть на то, как работают ключевые платформы в разных областях, где заняты самозанятые по всему миру, они как раз основаны на транзакционном принципе, когда человек с конкретной операции платит процент, но при этом, если он этих операций не совершает, соответственно, он не обязан ничего платить", - пояснил свое предложение Орешкин.

Минэкономразвития в настоящее время собирает предложения от заинтересованных лиц по вопросу налогового режима для самозанятых, отметил также он.