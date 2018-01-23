Совет ЕС исключил восемь стран из черного списка налоговых убежищ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник, что исключил восемь юрисдикций из ранее согласованного списка стран-"налоговых гаваней", не сотрудничающих с властями Евросоюза по вопросу оздоровления налогообложения.

"Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея, Тунис переходят в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих тесному мониторингу", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

В сообщении объясняется, что "23 января 2018 года совет согласился с тем, что исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, выявленных ЕС".

"В каждом случае обязательства были подкреплены письмами, подписанными на высоком политическом уровне", - отмечается в коммюнике.

Принятым решением в списке не сотрудничающих юрисдикций остаются девять из объявленных 5 декабря 2017 года семнадцати стран, уточняется в документе. Это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Самоа, Сент-Люсия, и Тринидад и Тобаго.