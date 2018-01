Минюст Украины собрался через суд взыскать с Лисичанского НПЗ $25 млн

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская область) 705,6 млн гривен (около $25 млн по текущему курсу - ИФ) в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс".

"Иск (Минюста - ИФ) возник вследствие выполнения решения ЕСПЧ, по которому уже осуществлена выплата 27 млн евро из государственного бюджета. Сейчас сумма составляет с учетом процентов 705,6 млн гривен (выплата из госбюджета была осуществлена несколько лет назад по тогдашнему курсу - ИФ)", - сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр на пресс-конференции во вторник.

По его словам, накануне состоялось первое подготовительное заседание по делу, объявлен перерыв до 12 февраля. "Нами были поданы ходатайства, в том числе по наложению ареста на имущество ответчика. Пока суд не определился с удовлетворением или отклонением ходатайств", - добавил замминистра.

Ранее глава Минюста Павел Петренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщал, что речь идет о событиях середины 1990-х - начала 2000-х годов, когда через судебную систему и влияние на нее органов исполнительной власти был экспроприирован ряд объектов, в том числе нефтеперерабатывающий завод, после чего пострадавшая компания "Агрокомплекс", основной кредитор НПЗ, судилась более 10 лет в ЕСПЧ и выиграла спор у Украины.

"Агрокомплекс" проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства НПЗ периода 1996-2004 годов, инициированной в попытке вернуть просроченные долги.

В 2011 году ЕСПЧ признал "Агрокомплекс" пострадавшим в судебном процессе против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить истцу 27 млн евро справедливой компенсации.

Поставки нефти на Лисичанский НПЗ были приостановлены в марте 2012 года из-за его убыточности. На предприятии решено было начать ремонт. На тот момент завод принадлежал ТНК-BP, которую через год купила "Роснефть".

На конец третьего квартала 2017 года собственником "Линика" оставалась Rosneft Management Company Ltd. В конце декабря прошлого года Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской Glusko Energy S.A. покупку Лисичанского НПЗ (ЧАО "Линик") и сети автозаправочных станций "Роснефти" на Украине, согласовав Glusco приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. (управляет киевским ООО "Восток", владеющим сетью АЗС).