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Экономика

РЖД собралась убрать независимых членов СД "Трансконтейнера"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" может заменить в совете директоров ПАО "Трансконтейнер" независимых директоров на топ-менеджеров монополии.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со списком кандидатов в совет директоров оператора, РЖД планируют выдвинуть от себя заместителя генерального директора Андрея Старкова (курирует вопросы корпоративного управления и распоряжения имуществом), директоров по информационным технологиям Евгения Чаркина и по коммерческой деятельности, начальника центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексея Шило, глав департамента экономики Владимира Гапонько и департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества Игоря Коваля, а также замглавы департамента корпоративных финансов Татьяну Орлову.

В действующем составе совета из шести представителей "Российских железных дорог" только четверо были непосредственными сотрудниками монополии. Помимо возглавляющего совет Старкова в совет также входят советник гендиректора РЖД Ирина Костенец, бывший глава департамента экономики и управления бизнес-проектами Андрей Тонких (недавно перешел на работу в "дочку" перевозчика - АО "РЖД-Логистика") и первый замглавы ЦФТО Сергей Тугаринов.

При этом советник генерального директора ОАО "Холдинговая компания "Элинар" Ирина Шиткина и специалист в области международного банковского дела Ричард Вернер сейчас имеют статус независимых директоров. Пяти из 6 действующих членов совета директоров "Трансконтейнера" нет в числе кандидатов. Как сообщалось ранее, вопрос об их включении в список для голосования на внеочередном собрании акционеров вынесен на заседание совета директоров 25 января.

Оно созвано после появления у оператора новых совладельцев. В середине декабря 24,5% акций приобрело ООО "Енисей Капитал". Оно аффилировано с основными акционерами Evraz - Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем, заявлял в этой связи "Интерфаксу" представитель компании последнего - Millhouse. Он уточнил, что цена покупки "соответствует рыночному уровню" (около 14,75 млрд руб.). Продавцом выступили компании, управляющие накоплениями негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние", учрежденного при участии "Российских железных дорог".

Внеочередное собрание акционеров пройдет 20 февраля. "Енисей Капитал", по словам источника "Интерфакса", выдвигает в совет Давида Давидовича - руководителя проектов Millhouse, Сергея Лудина - управляющего директора фонда прямых инвестиций Invest AG (структура А.Абрамова и другого совладельца Evraz Александра Фролова), а также Комарова Андрея Борисовича (его должность собеседнику агентства не известна). Они заменят исполнительного директора НПФ "Благосостояния" Юрия Новожилова и бывшего вице-президента ПАО "Роснефть" Питера О`Брайена, на протяжении нескольких лет возглавляющего совет директоров лизинговой компании "ТрансФин-М", которая контролируется фондом (он также имел статус независимого директора).

Еще три кресла из одиннадцати в совете директоров "Трансконтейнера" сейчас занимают представители группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" ), контролирующей 25,07% акций оператора. Это исполнительный директор группы "Сумма" Лейла Маммед Заде, ее первый заместитель Александр Панченко, а также руководитель проекта по реструктуризации долга FESCO Стивен Хеллман (Steven Hellman). В новый совет, помимо Панченко и Маммед Заде, выдвинут Марк Гарбер (его структуры наряду с TPG и группой "Сумма" Зиявудина Магомедова контролируют FESCO).

"Трансконтейнер" владеет и управляет почти 71 тыс. контейнеров, более 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 43 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. Контрольный пакет акций принадлежит АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у РЖД).

Теги: РЖД, Трансконтейнер
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