Роснефть задумалась о производстве СПГ или GTL на Минховском месторождении

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует заказать выполнение технико-экономических расчетов различных вариантов монетизации газа Минховского газового месторождения, (включая СПГ, GTL (gas-to-liquids) и другие варианты), говорится в материалах компании.

Компания предполагает получить расчеты в сентябре 2018 года, заплатив за это 28,3 млн рублей.

Минховское месторождение находится на Гыданском полуострове, где расположено несколько месторождений "НОВАТЭКа", которые, как ожидается, станут ресурсной базой для заводов по сжижению природного газа (СПГ). Впрочем, наиболее близко расположенный к Минховскому месторождению Трехбугорный участок "НОВАТЭК" изучает и в качестве ресурсной базы для поставок в Единую систему газоснабжения.

Ранее вице-президент "Роснефти" Влада Русакова сообщала "Интерфаксу", что НК видит синергию по Минховскому участку с "НОВАТЭКом" "в части строительства инфраструктуры для подключения к Единой системе газоснабжения".

"Роснефть" и "Газпром нефть" также думали о синергии Минховского участка с Мессояхским проектом. ООО "Газпромнефть-Развитие" (оператор Мессояхи) объявляло тендер по подготовке технико-экономической оценки обустройства Западно- и Восточно-Мессояхского месторождений, внешний транспорт попутного и природного газа с учетом синергии с Минховским месторождением. Согласно тендерной документации, проектируемые объекты предназначены для добычи, подготовки и транспортировки природного и попутного нефтяного газа с целью реализации потребителям через ГТС "Газпрома", а также для обеспечения уровня утилизации ПНГ не менее 95%.

"Роснефть" пока владеет лишь одним участком на Гыданском полуострове - Минховским, который находится на севере ЯНАО в пределах Гыданского полуострова. Общие запасы газа на Минховском участке (включая Минховское и Восточно-Минховское месторождения) составляют более 210 млрд кубометров. Ресурсы газа оцениваются в объеме 330 млрд кубометров, конденсата - примерно 17 млн тонн.