Глава "ЛУКОЙЛа" предсказал необходимость постепенного выхода из ОПЕК+

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мировой нефтяной рынок к апрелю может сбалансироваться, после чего нужно будет обсуждать плавный выход из соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Такое мнение высказал глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на сессии в "Русском доме", организованном "Росконгрессом" в рамках форума в Давосе.

Алепкеров считает, что нормативом ребалансировки рынка должны быть сверхнормативные запасы, которые на сегодня составляют 146 млн баррелей.

"К апрелю, скорее всего, запасы сбалансируются", - сказал он, добавив, что тогда министрам надо вырабатывать вопрос, как постепенно выходить из этой ситуации. "Уверен, что министры (ОПЕК+ - ИФ) это все обсуждают, и найдут то правильное решение, которое позволит сбалансировать рынок на приемлемой цене, которая позволит формировать бюджеты стран", - сказал глава компании.

Он также заметил, что в прошлом году было открыты запасы всего на 7 млрд баррелей, в то время как обычно эта цифра составляла 20-70 млрд баррелей. В.Алекперов подчеркнул, что инвестиции в геологоразведку резко сократились, а переход от ГРР ко вводу в разработку приостановился. "Это приведет к тому, что в ближайшие 3-5 лет мы увидим резкий рост цена на наш продукт", - считает президент "ЛУКОЙЛа".

Глава НК сказал, что в результате ограничения добычи "мы не сократили наш инвестиционный цикл". В то же время он добавил, что "если соглашение (ОПЕК+ - ИФ) будет продлено еще на год, то нам надо пересматривать свои инвестиционные программы".