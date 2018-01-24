Eni не прерывала бурение с "Роснефтью" скважины в Черном море

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Итальянская Eni и "Роснефть" продолжают бурение разведочной скважины на структуре Мария на шельфе Черного моря, при этом итальянская компания внимательно следит, чтобы ее деятельность в России не шла вразрез с санкциями США и ЕС, сообщила "Интерфаксу" через представителя председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья (Emma Marcegaglia).

"Я бы хотела прояснить, что бурение разведочной скважины в Черном море идет по плану. Но мы продолжаем постоянно следить за тем, чтобы наша деятельность соответствовала принятым санкциям", - сказала она.

Выступая на пленарной сессии на форуме в Давосе, Марчегалья отметила, что из-за санкций Eni оказалась в ситуации неопределенности по работе в России. "Поэтому мы попытаемся понять лучше, что делать, потому что ситуация неопределенности создает некоторые проблемы. Мы должны быть абсолютно привержены исполнению санкций, потому что у нас листинг в США. Поэтому санкции однозначно влияют на ситуацию", - сказала топ-менеджер.

"Роснефть" также подтвердила, что бурение скважины на структуре Мария Западно-Черноморской площади продолжается. "Никто никакого бурения этой конкретной скважины не прекращал, и прекращать не собирается. Для этого нет никаких оснований", - сказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Как сообщалось, в декабре прошлого года "Роснефть" в партнерстве с Eni начала бурение на структуре Мария. Бурение скважины ведет полупогружная буровая установка Scarabeo-9. Расчетная глубина скважины - 6125 метров, глубина моря в районе бурения - 2125 метров.

Кроме структуры Мария на лицензионном блоке Западно-Черноморской площади (Вал Шатского, шельф Черного моря) выделено еще около 9 структур. Наиболее крупными из выделенных структур являются: Северо-Черноморская, Мария, Склоновая. Глубина моря на участках - 1,2-2 км.