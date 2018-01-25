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Экономика

Комитет ГД одобрил законопроект о запрете выдачи наличных с анонимных электронных кошельков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, вводящий запрет на вывод наличных денежных средств физическими лицами с анонимных электронных средств платежа (ЭСП).

По действующему законодательству физические лица могут получить наличными средства с неперсонифицированных средств платежа (электронные карты, кошельки) в размере не более 5 тыс. рублей за день и не более 40 тыс. рублей за календарный месяц.

"Законопроект является частью плана борьбы с незаконной обналичкой и финансированием терроризма и предусматривает запрет на выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных электронных средств платежей", - пояснил, представляя законопроект, замглавы Минфина Алексей Моисеев. При этом, по его словам, предусматривается, что остаток денежных средств может быть либо переведен на банковский счет в пользу юридического лица или физического лица, либо направлен на исполнение обязательств клиента-физического лица перед кредитной организацией.

"То есть если это ничего не подозревающее физическое лицо, которое пользовалось карточками на законных основаниях, то оно может перевести средства и дальше пользоваться. Все, что мы требуем, чтобы была персонификация", - пояснил замминистра.

Глава юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что в ведомство поступило обращение от участников рынка с просьбой проработать вопрос о разрешении выплаты наличных средств с предоплаченных карт, которые прошли упрощенную идентификацию. "Мы принципиально не возражаем против такого уточнения, а детали предлагаем обсудить в рамках подготовки проекта ко второму чтению", - сообщил Негляд.

"Мы эту тему обсуждали с Минфином и ЦБ, они тоже в принципе согласны с этой позицией", - заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Согласно закону "О национальной платежной системе", ЭСП - это средство или способ, позволяющий клиенту оператора перевода денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода средств с использование ИТ-технологий и различных носителей информации. К ЭСП относятся, в частности, электронные кошельки и предоплаченные банковские карты.

В соответствии с законом "О национальной платежной системе" оператором электронных денежных средств является кредитная организация, в том числе небанковская, имеющая право осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов и право на проведение соответствующих операций. В законе также указано, что при переводе ЭДС клиент предоставляет денежные средства оператору ЭДС на основании заключенного с ним договора.

Без идентификации могут проводиться операции, при которых остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тыс. рублей, с упрощенной идентификацией - 60 тыс. рублей, при полной идентификации - до 600 тыс. рублей.

Теги: Госдума, Минфин
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