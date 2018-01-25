Рубль ускорил рост к доллару и перешел к снижению к евро вечером в четверг

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Доллар США усилил снижение, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая заметное падение доллара на мировом валютном рынке.

Курс доллара США составил 55,78 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (ранее доллар опускался ниже 55,71 руб./$1 впервые с 3 июля 2015 года). Евро при этом стоил 69,7 руб./EUR1, повысившись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 17,74 копейки - до 62,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил укрепление к доллару и растерял рост к евро на вечерних торгах на фоне динамики валют на рынке Forex, отыгравших заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги по итогам заседания регулятора. В моменте пара "евро-доллар" приближалась к максимальным отметкам с начала декабря 2014 года, достигнув $1,2536 за евро.

Драги сообщил, что наблюдавшийся во второй половине 2017 года рост экономики еврозоны сильнее ожиданий дает основания "для большей уверенности в том, что инфляция будет двигаться к целевому показателю, хотя и будет оставаться ниже 2%". Глава ЕЦБ отметил также, что "волатильность курса евро в последнее время представляет собой источник неопределенности, который требует мониторинга в связи с возможным влиянием на среднесрочный прогноз ценовой стабильности".

Нефть продолжает дорожать в четверг, отыгрывая опубликованные накануне данные о сокращении запасов нефти в США и ослабление доллара США на глобальном рынке (индекс доллара упал к 19:00 до минимальных значений с начала декабря 2014 года - на 0,69%, до 88,42 пункта).

Обе эталонные марки нефти подорожали до максимумов с декабря 2014 года на данных министерства энергетики США, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд, а объем запасов снизился до минимума с февраля 2015 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 0,31% - до $70,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,43% - до $65,89 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, укрепление рубля к доллару происходит на фоне динамики пары "евро-доллар" на Forex, где участники торгов делают определенные выводы из слов главы Марио Драги. Евро укрепляется к доллару и косвенно это сказывается на российском рынке. Внутрироссийские факторы, как то рост нефти, налоговый период, спрос на рублевые активы на фоне притока капитала в ОФЗ и акции, на данный момент времени играют второстепенную роль. В пятницу ожидаем некоторого отката от текущих пиковых значений, однако вряд ли рубль сильно ослабнет, так как он оценен справедливо. Скорее всего, до заседания ЦБ РФ в начале февраля на рынке будет наблюдаться боковая динамика", - подчеркивает Нигматуллин.

"Рубль сегодня неплохо укрепился в паре с долларом США. Сначала успешно была пробита планка 56 руб./$1, а затем продавцы американской валюты двинулись к 55,8 руб./$1 и ниже. Пока нефть дорогая, а доллар слабый, рубль чувствует себя максимально комфортно. Техническая картина торгов показывает, что вполне достижимыми сейчас являются уровни 55,2 руб./$1 и 55,5 руб./$1 за доллар, хотя стоит признать, что крепкий рубль уже сейчас вредит работе экспортеров и внутреннему производству", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 января на 46 копеек, до 55,9288 руб./$1, и поднял курс евро на 0,9 копейки, до 69,458 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 47,98 копейки по отношению к среде и составил 55,8715 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 49,61 копейки и составил 55,8436 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 904,471 млн, из которых $1 млрд 904,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 883,512 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,35 копейки - до 69,358 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,81 копейки и составил 69,7025 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR845,562 млн, из которых EUR409,641 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 7,7% годовых каждая, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - 7,73% годовых.

"Условия рынка должны остаться комфортными, даже с учетом сегодняшних платежей по налогам (НДС, НДПИ и акцизы) в размере 970 млрд рублей. С учетом избытка предложения на депозитном аукционе, налоговые платежи в январе пройдут с минимальным давлением на рублевые ставки", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.