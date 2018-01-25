Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018
Экономика

Рубль ускорил рост к доллару и перешел к снижению к евро вечером в четверг

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Доллар США усилил снижение, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая заметное падение доллара на мировом валютном рынке.

Курс доллара США составил 55,78 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (ранее доллар опускался ниже 55,71 руб./$1 впервые с 3 июля 2015 года). Евро при этом стоил 69,7 руб./EUR1, повысившись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 17,74 копейки - до 62,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил укрепление к доллару и растерял рост к евро на вечерних торгах на фоне динамики валют на рынке Forex, отыгравших заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги по итогам заседания регулятора. В моменте пара "евро-доллар" приближалась к максимальным отметкам с начала декабря 2014 года, достигнув $1,2536 за евро.

Драги сообщил, что наблюдавшийся во второй половине 2017 года рост экономики еврозоны сильнее ожиданий дает основания "для большей уверенности в том, что инфляция будет двигаться к целевому показателю, хотя и будет оставаться ниже 2%". Глава ЕЦБ отметил также, что "волатильность курса евро в последнее время представляет собой источник неопределенности, который требует мониторинга в связи с возможным влиянием на среднесрочный прогноз ценовой стабильности".

Нефть продолжает дорожать в четверг, отыгрывая опубликованные накануне данные о сокращении запасов нефти в США и ослабление доллара США на глобальном рынке (индекс доллара упал к 19:00 до минимальных значений с начала декабря 2014 года - на 0,69%, до 88,42 пункта).

Обе эталонные марки нефти подорожали до максимумов с декабря 2014 года на данных министерства энергетики США, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд, а объем запасов снизился до минимума с февраля 2015 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 0,31% - до $70,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,43% - до $65,89 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, укрепление рубля к доллару происходит на фоне динамики пары "евро-доллар" на Forex, где участники торгов делают определенные выводы из слов главы Марио Драги. Евро укрепляется к доллару и косвенно это сказывается на российском рынке. Внутрироссийские факторы, как то рост нефти, налоговый период, спрос на рублевые активы на фоне притока капитала в ОФЗ и акции, на данный момент времени играют второстепенную роль. В пятницу ожидаем некоторого отката от текущих пиковых значений, однако вряд ли рубль сильно ослабнет, так как он оценен справедливо. Скорее всего, до заседания ЦБ РФ в начале февраля на рынке будет наблюдаться боковая динамика", - подчеркивает Нигматуллин.

"Рубль сегодня неплохо укрепился в паре с долларом США. Сначала успешно была пробита планка 56 руб./$1, а затем продавцы американской валюты двинулись к 55,8 руб./$1 и ниже. Пока нефть дорогая, а доллар слабый, рубль чувствует себя максимально комфортно. Техническая картина торгов показывает, что вполне достижимыми сейчас являются уровни 55,2 руб./$1 и 55,5 руб./$1 за доллар, хотя стоит признать, что крепкий рубль уже сейчас вредит работе экспортеров и внутреннему производству", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 января на 46 копеек, до 55,9288 руб./$1, и поднял курс евро на 0,9 копейки, до 69,458 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 47,98 копейки по отношению к среде и составил 55,8715 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 49,61 копейки и составил 55,8436 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 904,471 млн, из которых $1 млрд 904,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 883,512 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,35 копейки - до 69,358 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,81 копейки и составил 69,7025 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR845,562 млн, из которых EUR409,641 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 7,7% годовых каждая, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - 7,73% годовых.

"Условия рынка должны остаться комфортными, даже с учетом сегодняшних платежей по налогам (НДС, НДПИ и акцизы) в размере 970 млрд рублей. С учетом избытка предложения на депозитном аукционе, налоговые платежи в январе пройдут с минимальным давлением на рублевые ставки", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"Moody’s изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"
По оценке агентства, РФ стала менее уязвимой для внешних потрясений или нового снижения цен на нефтьПодробнее
Российские банки в 2017 году сократили прибыль до 790 млрд рублейРоссийские банки в 2017 году сократили прибыль до 790 млрд рублей
Это на 15% меньше результата 2016 годаПодробнее
"Ъ" сообщил о подготовке РЖД реформы своего транспортно-логистического бизнеса"Ъ" сообщил о подготовке РЖД реформы своего транспортно-логистического бизнеса
Альтернативу "Трансконтейнеру" предложили создать на базе "Федеральной грузовой компании"Подробнее
Eni не прерывала бурение с "Роснефтью" скважины в Черном мореEni не прерывала бурение с "Роснефтью" скважины в Черном море
В итальянской компании уточнили, что внимательно следят за тем, чтобы ее работа не противоречила санкциям США и ЕСПодробнее
Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов СШАДоллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США
Стивен Мнучин на форуме в Давосе заявил, что краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасенийПодробнее
Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евроЕврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евро
Компанию обвинили в выплате миллиардов долларов основному клиенту - ApplеПодробнее
CEFC заложит весь покупаемый пакет "Роснефти" по кредиту ВТБ на 5 млрд евроCEFC заложит весь покупаемый пакет "Роснефти" по кредиту ВТБ на 5 млрд евро
В сентябре 2017 г. катарский фонд QIA и Glencore договорились о продаже 14,16% "Роснефти" китайской CEFCПодробнее
Правительство собралось ограничить анонимные электронные платежиПравительство собралось ограничить анонимные электронные платежи
Между ЦБ и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени жесткости ограниченийПодробнее
Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%Росалкоголь сообщил о росте реализации водки в стране на 2,4%
Таким образом,служба опровергла озвученные накануне данные о снижении розничных продаж практически всей алкогольной продукцииПодробнее
"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублей
По данным издания, кредитные ноты предлагались как альтернатива депозитам "под гарантию" собственников банкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
В Италии поезд сошел с рельсов9 фото
25 января
В Италии поезд сошел с рельсов
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018КультураПевица и актриса Людмила Сенчина скончалась в ПетербургеСпортМОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к ОлимпиадеВ РоссииУдальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина

Пентагон продолжит поставлять оружие курдам в Сирии

Путин проверит работу врио губернаторов в Новосибирской области и Красноярском крае

Самолет ВМС США провел разведку в 60 км от Севастополя

Московские МФЦ опровергли сообщения о признании однополого брака

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"По оценке агентства, РФ стала менее уязвимой для внешних потрясений или нового снижения цен на нефть Подробнее

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый судПрезидента просят инициировать общественную экспертизу по этому делу Подробнее

Оператора автозаправки в Омской области арестовали из-за взрыва газового баллона

Эстония потребовала от Украины удалить ее из списка офшоров

В МИД России заявили об угрозе срыва режима нераспространения химоружия

При падении вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

ООН попросила страны-доноры выделить $330 млн на помощь Ливии

Пользователи пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru