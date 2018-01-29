ФАС разрешила акционеру СК "Опора" купить госстраховщика "Югория"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство акционера СК "Опора" - ООО "Открытый мир" (Москва) - о покупке 100% акций государственного страховщика "Югория" (Ханты-Мансийск), говорится в материалах ведомства.

ООО "Открытый мир" входит в состав структур руководителя комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Кондратенкова. Компании принадлежит 60% в уставном капитале СК "Опора".

СК "Югория" является государственной страховой компанией, специализируется на автостраховании. Единственный акционер - Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Компания имеет 73 филиала в 50 регионах России.

"Пока все непонятно. Напомню, что "Югорию" уже выставляли, кажется, в 2011 году на торги, которые ничем не закончились, а уж о приватизации компании я лично слышу уже лет 10, если не больше. Аукцион акционером не объявлен, его проведение, насколько нам известно, до сих пор под вопросом. Переговоров с "Опорой" точно не было и в настоящее время не планируется. Действительно, прошли предварительные переговоры с рядом потенциальных стратегических инвесторов, ведущих финансовых компаний России. О результатах судить преждевременно", - сообщила "Интерфаксу" руководитель управления по связям с общественностью ГСК "Югория" Светлана Щербакова.

Как сообщалось ранее, правительство ХМАО в ноябре 2016 года одобрило распоряжение о перечне государственного имущества региона, предназначенного к приватизации в 2017-2019 годах. В него были включены, в том числе, 100% акций ГСК "Югория", оцененных в 3,8 млрд рублей и предназначенных к продаже в 2017 году. В аналогичном распоряжении по планам на 2018-2020 годы, одобренном в прошлом году, страховщика уже нет в списке компаний, которые должны быть приватизированы. В конце 2017 года стоимость акций "Югории", предлагаемых к приватизации, была снижена до 3,4 млрд рублей.

Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2017 года компания заняла 22-е место по объему собранной премии среди российских страховых компаний (7 млрд рублей). Уставный капитал страховщика составляет 1,25 млрд рублей. В состав группы, возглавляемой ГСК "Югория", входит также дочернее общество ГСК "Югория-жизнь".

СК "Опора" работает на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В 2011-2015 годах существовала под брендом ОАО "Открытие страхование" и являлась частью финансовой группы "Открытие". Затем вошла в состав структур Кондратенкова. В сентябре 2017 года ООО "Открытый мир" приобрело 84% акций лидера татарстанского рынка страхования "НАСКО".