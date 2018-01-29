СМП банк допустят к размещению средств Пенсионного фонда и жилищного обеспечения военных

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Находящийся под санкциями США и ЕС СМП банк будет допущен к размещению средств Пенсионного фонда РФ и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минфином РФ и направлен в ЦБ, Пенсионный фонд, Минтруд, Минобороны и Минюст.

Собеседник "Интерфакса" уточняет, что проект подготовлен Минфином по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова от 25 декабря 2017 года. Предполагается внести изменения в распоряжение правительства от 28 октября 2017 года, которое разрешает СМП банку привлекать средства госкомпаний, госкорпораций и соцстрахования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

По словам источника, для привлечения средств Пенсионного фонда и средств жилищного обеспечения военных СМП банк должен будет соответствовать двум требованиям, которые обозначены в соответствующем постановлении правительства от 13 декабря 2006 года - иметь собственный капитал не менее 5 млрд рублей и состоять в системе страхования вкладов.

Для большинства банков требований больше, однако для кредитных организаций под санкциями действуют льготные условия по привлечению госсредств.

Как сообщалось ранее, глава СМП банка Александр Левковский в сентябре направил Шувалову письмо с просьбой допустить банк к работе со средствами госкорпораций, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России и территориальных фондов медицинского страхования.

СМП банк по итогам третьего квартала 2017 года занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". СМП банк контролируется бизнесменом Аркадием Ротенбергом.