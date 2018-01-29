Главы нескольких федеральных земель ФРГ высказались за ослабление санкций против России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Премьер-министры восточногерманских земель ФРГ усомнились в эффективности экономических санкций, введенных против России, сообщает в понедельник газета Berliner Morgenpost.

"Мы совершенно ясно выступаем за ослабление санкций", - заявила премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Социал-демократическая партия Германии) на встрече с главами других правительств восточногерманских земель.

В свою очередь премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Христианско-демократический союз) выразил мнение, что "санкции доказали неэффективность".

По общему мнению премьер-министров, санкции сильнее ударили по предприятиям Восточной Германии, специализирующимся на выпуске сельскохозяйственной продукции, чем на других западных компаниях.