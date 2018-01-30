Акционеры ФГ "Будущее" избрали новый совет директоров

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Финансовая группа Будущее" избрали новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

На внеочередном собрании акционеров ФГ "Будущее", состоявшемся 26 января, акционеры прекратили полномочия прежнего состава совета директоров.

В новый состав совета директоров вошли семь человек: Александр Должич, Дмитрий Минц, Игорь Минц, Павел Нежутин, Марина Руднева, Николай Сидоров и Константин Янаков.

По сравнению с прежнем составом совета директоров в него не вошел только Сергей Арешев из группы "ИСТ", его сменил Константин Янаков также из группы "ИСТ".

Финансовая группа "Будущее" создана в 2016 году, она включает негосударственные пенсионные фонды холдинга O1 Group: НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Образование". Совокупный объем активов под управлением компании превышает 300 млрд рублей.

Контролирующим акционером ФГ "Будущее" является структура O1 Group Бориса Минца.