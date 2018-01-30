Рынок акций РФ вышел в плюс на бумагах "Магнита" и обновивших максимумы акциях Сбербанка

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утреннего отката отыграл потери и вышел в "плюс" по индексам на бумагах "Магнита" и обновивших исторические максимумы акциях Сбербанка России, поскольку "санкционный" список США оказался формальным и не предполагает пока введение новых ограничений к РФ.

К 11:29 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2289,86 пункта (+0,2%, минимум дня - 2264,28 пункта), индекс РТС - до 1280,41 пункта (+0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 3%.

В лидерах роста выступают акции "Магнита" (+3%), "АЛРОСА" (+2%), "Распадской" (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%) и Сбербанка (+1,4% и +1,2% "префы").

Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В приложение к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Кроме того, Минфин не стал раскрывать список "окологосударственных компаний", также составляемый в рамках требований санкционного закона.

"Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям. Никаких рестрикций на фигурантов списка не налагается, нет и ограничений на совершение сделок с ними, подчеркивается в сообщении (исключение составляют фигуранты списка, ранее попавшие в SDN List, то есть "черный список" OFAC - это, например, Алексей Громов, Владимир Кожин, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, Игорь Сечин, Сергей Чемезов).