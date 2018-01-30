ФАС порекомендует "Роснефти" продать больше сотни АЗС "Башнефти"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует рекомендовать "Роснефти" продать более 100 АЗС "Башнефти" в связи с покупкой башкирской компании, сообщил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

"Что касается предписания по продаже "Роснефтью" АЗС "Башнефти", то ФАС планирует рекомендовать продать более 100 АЗС башкирской компании. Важным пунктом предписания может стать возможность продажи по одной АЗС в том случае, если заправки не удастся продать комплексно - это расширит перечень потенциальных покупателей и позволит "Роснефти" наверняка исполнить предписание ФАС. Точный перечень для продажи АЗС определится в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, ФАС не видит необходимости выработки "Роснефтью" новой политики в области продаж нефтепродуктов, поскольку "компания ведет себя на этом рынке достаточно ответственно". "Роснефть" стабильно продает на бирже значительно больше нормативов, в развитии мелкого опта она занимает лидирующую позицию, также реализует последовательную политику в рознице", - сказал Махонин.