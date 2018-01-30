У "Почты России" нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ФГУП "Почта России" не зарегистрировало права на 4,5 тысяч объектов недвижимого имущества, говорится в отчете Счетной палаты РФ по результатам проверки предприятия, сообщается на сайте ведомства.

Отчет о результатах "Проверки реализации программ деятельности ФГУП "Почта России", а также эффективности использования бюджетных средств, выделенных предприятию в рамках государственной программы РФ "Информационное общество (2011-2020 годы)" рассмотрела коллегия СП под председательством Татьяны Голиковой.

В опубликованном документе, в частности, отмечается, что предприятие не обеспечило государственную регистрацию прав собственности на 2,23 тыс. объектах недвижимого имущества и права хозяйственного ведения на 2,35 тыс. объектов.

Кроме того, "Почта России" не обеспечена госрегистрация права собственности РФ на 1,77 тыс. земельных участков, а также не переоформила право постоянного (бессрочного) пользования на право аренды в отношении 3,74 тыс. земельных участков.

Также в отчете отмечается, что анализ готовности к запуску государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), оператором которой является "Почта России", показал, что размещенные на портале ГИС ЖКХ данные - неполные. Во-первых, отсутствуют плановые показатели в полном объеме для расчета указанной статистики. Во-вторых, не учитывается полнота заполнения характеристик. Количество многоквартирных домов, по которым имеется более 90% характеристик, составляет менее 1%.

Проверка установила, что ГИС ЖКХ не готова к полноценному запуску, поскольку низкий процент заполнения не позволяет использовать потенциал системы для предоставления гражданам информации в сфере ЖКХ и возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг.