Рынок акций РФ избежал ощутимого падения благодаря отсутствию западных санкций

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник избежал ощутимого падения вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью благодаря отсутствию новых западных санкций в отношении России; индекс МосБиржи удержался в районе 2280 пунктов за счет выросших бумаг "Магнита" , энергетики и обновивших исторические максимумы акций Сбербанка .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2280,36 пункта (-0,2%, минимум дня - 2264,28 пункта), индекс РТС - 1274,94 пункта (-0,1%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар к закрытию торгов акциями подрос до 56,35 рубля (+0,03 рубля), минимум дня - 55,89 рубля.

Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе.

"Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

Тем временем, Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций против России, о чем заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

К позитивным новостям для рынка также можно отнести повышение агентством Moody's рейтингов 19 нефинансовых компаний РФ до нижней ступени инвестиционного уровня ("Baa3") вслед за изменением прогноза суверенного рейтинга РФ со "стабильного" на "позитивный". Рейтинги "Baa3" с "позитивным" прогнозом получили "Газпром" , "Газпром нефть" , "ЛУКОЙЛ" , "НОВАТЭК" , "Татнефть", "Транснефть" , "Новолипецкий металлургический комбинат" , "Магнитогорский металлургический комбинат" , "Норильский никель" , "Северсталь" , "АЛРОСА" , "Российские железные дороги" и "Федеральная пассажирская компания".

В лидерах роста во вторник выступили акции "Магнита" (+5,1%), Сбербанка (+2,9% и +1,6% "префы"), "Россетей" (+2,1% и +1,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+2%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Распадской" (+1,2%), "префы" "Мечела" (+1,6%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-3,2%), "Татнефти" (-2,3% и -1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Башнефти" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Роснефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -2,6% "префы").

В Азии во вторник преобладало снижение индексов (упали Япония и Китай), минусуют Европа (DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,8-0,9%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 просел на 0,8%) - инвесторы стали более осторожно относиться к акциям из-за сильного повышения их стоимости.