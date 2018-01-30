Акционеры Nord Stream II предоставили проекту около $3 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Газпром" и западные компании предоставили проекту "Северный поток 2" по состоянию на конец 2017 года около $3 млрд в одинаковых долях, сообщил журналистам финансовый директор проектной компании Пол Коркоран.

Отвечая на вопрос, повлияют ли санкции на привлечение проектного финансирования для проекта, Коркоран сказал: "31 октября было разъяснение от департамента США относительно энергетической безопасности союзников США. Это выглядит так, что применение санкций (должно быть - ИФ) в координации с союзниками США, например Евросоюзом. Это разъяснение было полезным".

Бюджет проекта - 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов. Первоначально предусматривалось, что 30% расходов должны предоставить партнеры, а 70% покрыть проектное финансирование. Предполагалось, что "Газпром" в течение 2017 года направит в уставный капитал Nord Stream 2 AG 1,425 млрд евро.

В мае этого года партнеры подписали соглашение о предоставлении проектной компании Nord Stream 2 AG бридж-кредита на сумму до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) на срок до организации проектного финансирования, которое должно покрыть 70% затрат по проекту. В июне - соглашение о дефицитном финансировании - на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования.

Партнерами "Газпрома" по проекту являются Wintershall, OMV, Shell, ENGIE и Uniper.