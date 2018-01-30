Падение Stoxx 600 во вторник оказалось максимальным с ноября

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы упали по итогам торгов во вторник вслед за рынками акций США и Азии из-за вызывающего опасения роста доходности бондов, а также укрепления евро и корпоративных новостей.

Кроме того, инвесторы реагировали на статданные из еврозоны и ждали обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу и заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%, до 396,12 пункта. Темпы сокращения были самыми значительными с 9 ноября, отмечают аналитики Saxo Bank.

"Я бы не назвал происходящее паникой, не было существенных негативных данных или новостей, которые утянули бы рынок вниз. Мы ожидаем, что рынок немного охладится, ему нужна передышка, чтобы оздоровиться", - заявил трейдер Saxo Bank Пьер Мартен.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 1,1%, французский CAC 40 - на 0,9%, германский DAX - на 1%. Испанский IBEX 35 потерял 1,2%, итальянский FTSE MIB - 1,4%.

Стоимость бумаг горнодобывающих компаний сократилась из-за падения цены меди и золота. Бумаги Glencore и Rio Tinto подешевели на 1,7%, Anglo American - на 2,3%.

ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем в 2017 году составил 2,5% и был максимальным за 10 лет, то есть со времен до финансового кризиса.

Экономика Франции в четвертом квартале выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5% и 2,3% соответственно.

Тем временем потребительские расходы во Франции в декабре упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, хотя эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,3%.

Между тем рост испанской экономики в четвертом квартале 2017 года замедлился до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В июле-сентябре темпы подъема составляли 0,8%. ВВП страны увеличился в октябре-декабре на 3,1% относительно аналогичного периода 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,7%, второго - на 3,2%.

Экспорт часов из Швейцарии в декабре прошлого года вырос на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1,67 млрд швейцарских франков ($1,78 млрд). Рост показателя фиксируется восьмой месяц подряд. В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении увеличился в декабре на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт вырос на 0,6%. На швейцарских статданных акции производителя часов Swatch подорожали на 5,1%.

Котировки бумаг Siemens Gamesa Renewable Energy SA подскочили на 3,8%. Германская компания отчиталась об убытке в размере 35 млн евро в первом финквартале и о снижении выручки более чем на 20%, до 2,13 млрд евро, однако подтвердила прогноз этих показателей на текущий фингод в целом.

Цена бумаг британской UBM Plc, занимающейся организацией деловых мероприятий и изданием печатной продукции, выросла на 4,3%. Компания приняла предложение более крупного конкурента Informa Plc, предложившего купить ее за 3,9 млрд фунтов ($5,47 млрд).

Рыночная стоимость SAP упала на 2,3%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 21% благодаря сильным показателям облачного подразделения.

Акции нидерландской Royal Philips NV подешевели на 3,7%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2017 года на 26%, до 476 млн евро. При этом сопоставимые продажи компании увеличились на 5%.