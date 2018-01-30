Главные новости
ЭкономикаМинфин США пообещал реальные санкции вслед за "кремлевским списком"МоскваВ переходе у метро в центре Москвы обрушились строительные лесаСпортПутин назвал Родченкова придурком c наличием проблем с законом
Экономика

Падение Stoxx 600 во вторник оказалось максимальным с ноября

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы упали по итогам торгов во вторник вслед за рынками акций США и Азии из-за вызывающего опасения роста доходности бондов, а также укрепления евро и корпоративных новостей.

Кроме того, инвесторы реагировали на статданные из еврозоны и ждали обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу и заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%, до 396,12 пункта. Темпы сокращения были самыми значительными с 9 ноября, отмечают аналитики Saxo Bank.

"Я бы не назвал происходящее паникой, не было существенных негативных данных или новостей, которые утянули бы рынок вниз. Мы ожидаем, что рынок немного охладится, ему нужна передышка, чтобы оздоровиться", - заявил трейдер Saxo Bank Пьер Мартен.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 1,1%, французский CAC 40 - на 0,9%, германский DAX - на 1%. Испанский IBEX 35 потерял 1,2%, итальянский FTSE MIB - 1,4%.

Стоимость бумаг горнодобывающих компаний сократилась из-за падения цены меди и золота. Бумаги Glencore и Rio Tinto подешевели на 1,7%, Anglo American - на 2,3%.

ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем в 2017 году составил 2,5% и был максимальным за 10 лет, то есть со времен до финансового кризиса.

Экономика Франции в четвертом квартале выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5% и 2,3% соответственно.

Тем временем потребительские расходы во Франции в декабре упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, хотя эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,3%.

Между тем рост испанской экономики в четвертом квартале 2017 года замедлился до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В июле-сентябре темпы подъема составляли 0,8%. ВВП страны увеличился в октябре-декабре на 3,1% относительно аналогичного периода 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,7%, второго - на 3,2%.

Экспорт часов из Швейцарии в декабре прошлого года вырос на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1,67 млрд швейцарских франков ($1,78 млрд). Рост показателя фиксируется восьмой месяц подряд. В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении увеличился в декабре на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт вырос на 0,6%. На швейцарских статданных акции производителя часов Swatch подорожали на 5,1%.

Котировки бумаг Siemens Gamesa Renewable Energy SA подскочили на 3,8%. Германская компания отчиталась об убытке в размере 35 млн евро в первом финквартале и о снижении выручки более чем на 20%, до 2,13 млрд евро, однако подтвердила прогноз этих показателей на текущий фингод в целом.

Цена бумаг британской UBM Plc, занимающейся организацией деловых мероприятий и изданием печатной продукции, выросла на 4,3%. Компания приняла предложение более крупного конкурента Informa Plc, предложившего купить ее за 3,9 млрд фунтов ($5,47 млрд).

Рыночная стоимость SAP упала на 2,3%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 21% благодаря сильным показателям облачного подразделения.

Акции нидерландской Royal Philips NV подешевели на 3,7%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2017 года на 26%, до 476 млн евро. При этом сопоставимые продажи компании увеличились на 5%.

Теги: Stoxx 600
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минфин США пообещал реальные санкции вслед за "кремлевским списком"Минфин США пообещал реальные санкции вслед за "кремлевским списком"
Глава ведомства не уточнил, будут ли меры применяться к России в целом или к фигурантам выборочноПодробнее
VW по итогам 2017 года остался крупнейшим в мире автопроизводителемVW по итогам 2017 года остался крупнейшим в мире автопроизводителем
Японскую Toyota оттеснили на третье местоПодробнее
"Кремлевский доклад" Минфина США. Обобщение"Кремлевский доклад" Минфина США. Обобщение
В отношении более 200 членов руководства РФ и российской бизнес-элиты, внесенных в список, в будущем могут быть введены ограниченияПодробнее
США включили в "кремлевский список" всех 96 самых богатых россиян из списка ForbesСША включили в "кремлевский список" всех 96 самых богатых россиян из списка Forbes
Публикуем полный перечень предпринимателей и глав госкомпаний из того списка Подробнее
В "кремлевский список" США попали 33 сотрудника администрации президента РФВ "кремлевский список" США попали 33 сотрудника администрации президента РФ
В него внесены, в частности, глава администрации президента РФ Антон Вайно, его первые замы Алексей Громов и Сергей КириенкоПодробнее
Минфин США опубликовал "кремлевский список" в рамках закона о санкцияхМинфин США опубликовал "кремлевский список" в рамках закона о санкциях
В него вошли 210 человек, в частности, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир ПотанинПодробнее
Госдеп назвал направление новых антироссийских санкцийГосдеп назвал направление новых антироссийских санкций
Госдеп может вводить ограничения уже с понедельникаПодробнее
Каждое пятое рабочее место в Великобритании к 2030 году займут роботыКаждое пятое рабочее место в Великобритании к 2030 году займут роботы
Автоматизация больше всего угрожает сотрудникам магазинов и складским рабочим, однако в результате роботизации возникнут и новые профессииПодробнее
Таможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежом
ФТС получает данные о дате и сумме приобретения от иностранных коллегПодробнее
Тиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности ЕвропыТиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Европы
Госсекретарь США считает, что новый газопровод дает РФ возможность "использовать энергетику в политических целях"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото
30 января
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаМинфин США пообещал реальные санкции вслед за "кремлевским списком"МоскваВ переходе у метро в центре Москвы обрушились строительные лесаСпортПутин назвал Родченкова придурком c наличием проблем с закономВ РоссииРеакции фигурантов "кремлевского списка"Экономика"Кремлевский доклад" Минфина США. ОбобщениеЭкономикаVW по итогам 2017 года остался крупнейшим в мире автопроизводителем

В обращении Трампа к Конгрессу говорится о практически полном освобождении Ирака и Сирии от ИГИЛ

Специалисты на Дальнем Востоке зафиксировали четыре конфликта с участием амурских тигров

Сенатор попросил администрацию Трампа объяснить цель визита Нарышкина в США

Донбасс и Украина отошли от принципа "всех на всех" в обмене пленными

Контактная группа в Минске 31 января согласует списки военнопленных Подробнее

Присланный экс-премьеру Бельгии белый порошок оказался сахарной пудрой

Два легких землетрясения произошли в горах Кабардино-Балкарии

В Черное море вошел британский ракетный эсминец

Пентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи Крыма

Пентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи КрымаВо время подлета российский истребитель показал самолету ВМС США подвешенные под крыльями ракеты классы "воздух-воздух" Подробнее

Спецпосланник Южной Кореи обсудит ситуацию вокруг КНДР с российскими дипломатами в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru