Остатки на корсчетах банков в ЦБ 31 января выросли

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1846,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1508,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 30 января составлял 1354,4 млрд рублей по России и 1015,2 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 31 января составили 2729,1 млрд рублей по России против 2705,3 млрд рублей днем ранее.