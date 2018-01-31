Россия решила начать производство хлопка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия начинает производство хлопка, потенциальная площадь возделывания хлопчатника оценивается более чем в 200 тысяч га. В 2018 году эта культура будет посеяна на 1 тысяче га.

"Начинается у нас работа по производству хлопка, это новая культура, мы созрели. В настоящее время отработаны все вопросы технологий, в этом году около 1 тыс. га хлопка будет посеяно в Астрахани и Волгограде", - сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

"У нас есть возможность - 200 тыс. га площадей, которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту работу будем продолжать и совершенствовать, для того чтобы себя обеспечить и этим сырьем", - заявил он.

"В чем вопрос - я только что вернулся из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов не получим - у них просто активным образом ведется строительство перерабатывающих комбинатов, и они ни одной тонны хлопка нам не продадут", - сказал Чекмарев.

В материалах Минсельхоза уточняется, что при условии восстановления имеющихся и строительства новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника в России оценивается в 221,54 тыс. га (47,44 тыс. га в Астраханской, 10 тыс. га в Волгоградской областях, 120 тыс. га в Ставропольском крае, 34,1 тыс. га в Калмыкии и 10 тыс. га в Крыму).

Потребность российских предприятий в хлопковом волокне оценивается в 64,4 тыс. тонн в 2017 году, в 68,2 тыс. тонн в 2018 году и в 71,1 тыс. тонн в 2019 году.