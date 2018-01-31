Правительство одобрило возможность регистрации юрлиц без офиса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство поддержало предложение о регистрации юридического лица без обязательного наличия офиса, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Первая история - предложение от ухода от обязательного принципа наличия физического адреса для юридических лиц. Это создание на базе банков, других организаций возможности регистрации предприятий без физического офиса - либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса", - сказал министр на заседании, на котором рассматривался проект по развитию малых и средних предприятий(МСП).

"С точки зрения физического адреса - это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики", - отметил министр.

"Вторая история связана с упрощением регистрации новых бизнесов. Мы договорились о том, чтобы те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой. Это подразумевает отмену госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате. И одновременно со стороны банковской системы (на совещании присутствовал глава Сбербанка Герман Греф - ИФ) мы слышим готовность предоставлять услуги по открытию счета, по получению базового перечня услуг тоже с нулевой стоимостью. Такое существенное снижение стоимости до нулевой отметки существенно упростит регистрацию новых бизнесов и придаст дополнительную динамику по созданию новых бизнесов", - сказал Орешкин.

"Третья история - совместная программа с Корпорацией МСП по предоставлению льготных кредитов на уровне 6,5%", - добавил он, напомнив, что на этой неделе были отобраны 15 банков, и уже в феврале начнется выдача кредитов по такой ставке.

Кроме того, по его словам, в четверг будет запущен ресурс "Деловая среда", на котором компании и банки смогут предоставлять сервисы для малого бизнеса.

"Сегодня принято решение поддержать все эти предложения. В ближайшее время примем необходимые поправки в законодательство", - подытожил министр, отметив, что эти поправки могут вступить в силу уже в этом году.