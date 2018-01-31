Сибирский банк реконструкции и развития приостановил операции по счетам

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сибирский банк реконструкции и развития (Тюмень) испытывает проблемы с проведением операций по счетам, сообщили "Интерфаксу" в банке.

"Действительно, платежи по счетам сегодня не проводятся. Мы ждем официального объявления от Центробанка", - сообщил представитель банка.

В тюменском отделении уральского ГУ Банка России ситуацию комментировать отказались.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник в банковских кругах, что Банк России 31 января отключил Сибирский банк реконструкции и развития от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

Сибирский банк реконструкции и развития по итогам трех кварталов 2017 года занял 306-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Объем обязательств банка перед физлицами на 1 октября составил около 3 млрд рублей.