ФАС уличила авиакомпании во вмешательстве в системы бронирования билетов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ завершила проверку ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов, установив, что причиной необоснованного роста цен могло стать вмешательство в алгоритмы программного обеспечения самих авиакомпаний.

"Авиакомпании все, от "Аэрофлота" до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот", - заявил глава ФАС Игорь Артемьев на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"С ума сошел этот робот что ли? Нет, это люди этим управляют пока еще, ориентируясь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины, и я думаю, что это ничем не обосновано или же обосновано в незначительной степени", - пояснил глава регулятора.

Он отметил, что ФАС "будет пытаться вместе с самими компаниями, руководствуясь здравым смыслом, пока в мягком варианте изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанных на серьезных доказательствах спроса и других параметров".

Таким образом он ответил на вопрос одного из сенаторов, который сетовал на завышение цен гостиницами и авиакомпаниями в ряде регионов во время проведения таких крупных экономических форумов как ПМЭФ в Санкт-Петербурге, ВЭФ на Дальнем Востоке.

"По гостиницам, к сожалению, высшая судебная инстанция отказала и сказала, что это конкурентный рынок, и нам туда нельзя, иначе мы должны доказать картельный сговор. А его доказать трудно, поэтому пытаемся, но это такая сложная тема", - отметил Артемьев.

Между тем источник в крупной авиакомпании заявил "Интерфаксу", что главным индикаторам объективности установленной цены на билет является загрузка воздушного судна. "Принципиальным моментом является себестоимость перевозки. Если взять классическую структуру тарифов, то она распределяется следующим образом: 70% тарифов авиакомпаний продаются ниже себестоимости, еще 10% тарифов продаются на уровне себестоимости, и оставшиеся тарифы авиакомпании продают выше себестоимости", - отметил собеседник агентства.

По его словам, важно учитывать и специфику российского рынка авиаперевозок, которая заключается в выраженной сезонности. "Спрос в низкий и в высокий сезон может отличаться в десять раз. Для обеспечения равномерной загрузки авиакомпании в низкий сезон устанавливают тариф ниже себестоимости и за счет высокого сезона компенсируют убытки. Если бы такой сезонности не было, то авиакомпании могли бы предложить более сбалансированные тарифы. Все это приводит к тому, что перевозки внутри страны для классических авиаперевозчиков являются убыточными", - заключил собеседник "Интерфакса".