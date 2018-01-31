Рынок акций РФ вырос по индексам за счет обновившего максимумы Сбербанка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в среду вырос по индексам во главе с обновившими исторические максимумы бумагами Сбербанка России на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи поднялся к 2290 пунктам; аутсайдерами выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и "РусГидро" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2289,99 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1282,36 пункта (+0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар просел до 56,25 рубля (-0,13 рубля).

По итогам января индекс МосБиржи вырос на 8,5%, РТС - на 11,1%, доллар подешевел на 1,32 рубля.

В лидерах роста в среду выступили акции Сбербанка (+2,6%, до 264,5 рубля и +1,9% "префы", до 217,49 рубля), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Мобильных телесистем" (+1,9%), ВТБ (+1,2%), "Ростелекома" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Мечела" (+0,7% и +1,8% "префы").

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-5,2% и -3,3% "префы"), "РусГидро" (-3,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,6%), "Мосбиржи" (-1,8%), "Магнита" (-1,6%), "префы" "Башнефти" (-1,9%).