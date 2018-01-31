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Рубль немного снизился к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне небольшого снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,26 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,125 руб./EUR1, он поднялся на 21,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,8 копейки - до 62,49 рубля.

По оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине в условиях небольшого сокращения цен на нефть после публикации данных министерства энергетики США, которые показали рост запасов нефти впервые за 11 недель и повышение добычи до нового максимума.

Нефть Brent с поставкой в апреле подешевела на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве на 0,19% - до $68,39 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,33% - до $64,29 за баррель.

Вместе с тем рост цены WTI по итогам января, вероятно, станет самым значительным для этого месяца с 2013 года. Рост нефти Brent составляет 2,9%. Обе марки завершают в плюсе пятый месяц подряд.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, выросли на 6,776 млн баррелей (при ожидавшемся повышении в пределах 325 тыс. - 2 млн баррелей).

Резервы бензина в США недели сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей (прогнозы предусматривали повышение запасов бензина на 1,1 млн баррелей и снижение на 1,5 млн баррелей для дистиллятов).

Добыча нефти в США выросла на 41 тыс. баррелей в сутки, до 9,919 млн баррелей - нового рекорда для еженедельных данных. Импорт нефти в США был максимальным с августа - 8,43 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 2,224 млн баррелей.

Теги: доллар, евро, рубль
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