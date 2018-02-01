Резервный фонд прекратил свое существование

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - 1 февраля Резервный фонд РФ прекратил свое существование через десять лет после создания. В начале 2018 года он слился с Фондом национального благосостояния, и Россия опять вернулась к единому суверенному хранилищу.

ФНБ и Резервный фонд

История российских суверенных фондов началась в феврале 2004 года с создания стабилизационного фонда (первоначально в него зачислили 106,3 млрд рублей), призванного защитить бюджет от ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. В него перечислялись дополнительные доходы от цен на нефть свыше $20 за баррель, с 2006 года цена отсечения была повышена до $27 за баррель. Средства фонда могли расходоваться, в частности, на покрытие дефицита бюджета при падении цен на нефть ниже $27 и на другие цели, если объем фонда превышал 500 млрд рублей (например, на досрочное погашение государственного внешнего долга РФ и на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ).

Впоследствии решено было разделить стабфонд на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), определив для них разные цели. Резервный фонд должен был защищать бюджет от нефтяных колебаний, его средства могли направляться на финансирование дефицита. ФНБ же должен был обеспечивать софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и сбалансированность бюджета Пенсионного фонда. И с февраля 2008 года в РФ стало действовать два фонда. У них были несколько отличающиеся стратегии управления (хотя обе они были достаточно консервативны).

Одновременно с этим было решено направлять в фонды не нефтяные доходы, а в целом нефтегазовые. Так, Резервный фонд стал формироваться за счет поступлений от НДПИ на нефть, газ, а также экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты. При необходимости он мог использоваться на финансирование расходов бюджета и досрочное погашение внешнего долга. По достижении Резервным фондом нормативной величины в 10% ВВП (позже была снижена до 7%) нефтегазовые допдоходы направлялись в ФНБ. Инвестирование средств фондов должно было стать менее консервативным, чем стабфонда.

Позже, в 2013 году, Минфин попытался создать при правительстве РФ специализированное агентство по управлению средствами фондов, а также государственным долгом. Аргументировал он это необходимостью поднять доходность вложений фондов и увеличить долю средств, размещаемых в РФ, в том числе в инфраструктурные ценные бумаги. Однако дальше Госдумы законопроект не прошел.

В феврале 2008 года объем Резервного фонда составил 3,070 трлн рублей, в течение года он постепенно рос и в феврале 2009 года достиг 4,864 трлн рублей, после чего его объем стал сокращаться. В январе 2011 года объем фонда впервые упал ниже 1 трлн рублей - до 775 млрд рублей и до августа продолжал снижение (734 млрд рублей). Затем до февраля 2015 года он вновь рос и достиг своей высшей точки за всю историю существования - 5,865 трлн рублей. В 2017 году его объем колебался от 900 млрд рублей до 1 трлн рублей, в начале декабря он составил 994,6 млрд рублей, а по итогам года был обнулен.

Назад к единому хранилищу

Идея объединить фонды возникла нежданно-негаданно в прошлом году. Одним из первых об этом заявил человек, который немало поспособствовал созданию стабилизационного фонда, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его мнению, разница в управлении Резервным фондом и Фондом национального благосостояния стала условна, проблемы с пенсионной системой, для решения которых создавался ФНБ, наступили, поэтому существование двух фондов отдельно уже нецелесообразно. Кстати, действительно, впервые за все время существования ФНБ его средства были направлены на покрытие дефицита бюджета ПФР в сентябре 2017 года (164,18 млрд рублей, до конца года примерно такие суммы шли на дефицит ПФР ежемесячно).

Однако Минфин не сразу воспринял эту идею. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, в частности, говорил, что технически это довольно сложно сделать.

В середине года Минфин придумал механизм, по которому средства ФНБ могли бы направляться в Резервный фонд и идти на финансирование дефицита бюджета. Одновременно с этим министр финансов РФ Антон Силуанов говорил и о решении объединить фонды. Однако на тот момент правительство не могло определиться, сливать ли фонды, оставляя один, либо ограничиться возможностью направлять средства ФНБ в Резервный фонд.

Но при рассмотрении поправок о пополнении Резервного фонда средствами ФНБ в Госдуме глава бюджетного комитета Андрей Макаров заявил, что правительству все же нужно определиться, по какому пути они пойдут. В результате поправки были изменены и одновременно с новым бюджетным правилом в Бюджетном кодексе появились положения об объединении фондов.

Целевая составляющая объединенного фонда - такая же, как у двух предшественников: сбалансированность страховой пенсионной системы, финансирование дефицита бюджета РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений.

Объединенный фонд, как и раньше, будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов (свыше $40 за баррель). Использование ФНБ на финансирование дефицита бюджетов РФ и ПФР предлагается осуществлять в зависимости от остатка средств фонда на конец очередного финансового года. Если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, использование предлагается ограничить объемом недополученных нефтегазовых доходов в соответствующем году. В том случае, если остаток фонда меньше 5% ВВП, то использование средств фонда предлагается ограничить 1% ВВП для того, чтобы сохранить минимальный допустимый объем средств в фонде.

До достижения объема фонда отметки в 7% ВВП его нельзя инвестировать в иные финансовые активы, за исключением начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Оптимистичные прогнозы

Минфин полон оптимизма в отношении будущего ФНБ. По словам Силуанова, при сохранении нынешней внешней конъюнктуры фонд может быть пополнен в 2018 году примерно на 3% ВВП. На начало 2018 года он составил 3,753 трлн рублей, что эквивалентно $65,15 млрд. Нормативной величины в 7% ВВП (без учета средств уже инвестированных в проекты) фонд достигнет в лучшем случае, в 2019 году. После чего его средства вновь могут начать инвестировать в инфраструктурные проекты.