Daimler получил рекордную прибыль в 2017 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG зафиксировал рекордные показатели продаж автомобилей, чистой и операционной прибыли по итогам 2017 года, однако в текущем году компания ожидает стагнации прибыли, в том числе из-за высоких расходов подразделения Mercedes-Benz.

Прогноз Daimler разочаровал инвесторов, и ее акции дешевеют в четверг на 0,8%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль Daimler в 2017 году увеличилась на 24%, до 10,9 млрд евро. Прогноз аналитиков, опрошенных S&P Capital IQ, составлял 9,8 млрд евро. Операционная прибыль выросла на 14%, до 14,7 млрд евро, и также превзошла ожидания.

Рентабельность Mercedes-Benz повысилась с 9,1% в 2016 году до 9,7% в прошлом году.

Годовая выручка Daimler поднялась на 7%, до 164,3 млрд евро (прогноз - 163,5 млрд евро). Продажи выросли на 9% - до 3,3 млн автомобилей благодаря спросу на внедорожники и новый Mercedes-Benz E-Class.

Свободный денежный поток сократился с 3,9 млрд евро в 2016 году до 2 млрд евро в прошлом году, в том числе из-за инвестирования 3 млрд евро в пенсионные активы.

К 2022 году Daimler пообещал предоставить альтернативную версию с электрическим или гибридным приводом для всех моделей, и такая трансформация потребует существенных капиталовложений.

В IV квартале чистая прибыль Daimler поднялась на 49%, до 3,29 млрд евро, выручка - на 6,3%, до 43,59 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере 3,23 млрд евро при выручке 43,66 млрд евро.

Компания намерена повысить дивиденды до 3,65 евро на акцию.