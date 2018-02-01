Дискаунтер Aldi собрался на месте старых супермаркетов в Берлине строить жилье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Германский продуктовый дискаунтер Aldi собирается в ближайшие годы построить до 2 тысяч квартир в Берлине на месте своих старых супермаркетов, сообщили в компании.

Жилье будет построено на месте супермаркетов Aldi в центре Берлина. Старые магазины планируется снести, в новых домах первые этажи также будут занимать супермаркеты Aldi.

"Занимать городскую площадь одноэтажными супермаркетами - это расточительство", - заявил глава отдела недвижимости Aldi Йорг Михалек.

Эксперты ожидают быстрый рост населения Берлина: до 2030 года в городе появятся 300 тыс. новых жителей. В условиях дефицита дешевого жилья Aldi планирует сдавать квартиры по доступным ценам (менее 10 евро за квадратный метр), сообщает Deutsche Welle.

Бурный рост цен на жилье наблюдается в Германии с 2010 года, и с тех пор уже не раз звучали предостережения об угрозе обвального падения перегретого рынка. Однако, несмотря на высокие темпы строительства в Берлине, там до сих пор ощущается острая нехватка съемных квартир, особенно в дешевом сегменте.