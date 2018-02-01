ЦБ задумался о праве вето на смену акционеров системно значимых банков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России должен не только согласовывать приобретение крупных пакетов акций банков, но и внимательно следить за сменой контролирующих акционеров, а также иметь определенное право вето при смене состава акционеров в системных организациях, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ.

"Мы столкнулись с феноменом, что нормально функционирующая организация, на протяжении длительного времени доказавшая свою устойчивость и эффективность внутренних процедур, тем не менее, в считанные недели может оказаться на краю банкротства, и происходит это, как правило, когда контролирующий акционер продаёт свою долю другому акционеру, который "распылён" (если есть причины не получать разрешение Банка России) или концентрирован. И мы пришли к выводу, что Банк России должен согласовывать не только приобретение крупных пакетов финансовых организаций, но должен также очень внимательно следить за тем, как организация меняет контролирующего акционера", - сказал Швецов.

Он отметил, что в банковском секторе сложилась ситуация, когда у каждого банка есть тот или иной контролирующий акционер.

"У нас практически нет, я, может быть, даже скажу более жестко, у нас нет организаций с распыленный собственностью. У нас за каждой организацией стоит конкретная группа или конкретный человек. Поэтому в условиях наличия мажоритарного акционера в значительной степени функционирование финансовой организации определяется этим акционером, и изменение акционера, несмотря на всю историю организации, может существенным образом менять профиль управления. И регулятор, безусловно, должен очень внимательно следить, как организации переходит из рук в руки, а, может быть, даже иметь определенное право вето в отношении тех организаций, которые носят системный характер, создают системные риски. Наш опыт как раз об этом говорит", - заявил Швецов.

Первый зампред Банка России отметил, что регулятор поставил перед собой цель инициировать принятие соответствующего законодательства.

По его словам, ЦБ ставит задачу создать имидж финансовой системы "как надлежаще работающей, стабильной и работающей".

"Один таракан может испортить целую тарелку супа. Явления такого негативного характера, даже штучные, создают негативный имидж всей системы, подрывают доверие к ней", - заявил первый зампред ЦБ.