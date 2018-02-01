ЦБ РФ сообщил о подготовке мобильного приложения для идентификации банковских клиентов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) готовит мобильное приложение для удаленной идентификации клиентов кредитных организаций, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова журналистам в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") с руководством ЦБ.

"Приложение для удаленной идентификации разрабатывается компанией совместно с Банком России, ФСБ и при участии участников рынка. Наименование компании будет известно позже, сейчас идет выбор, какая из компаний, которая может это делать, обеспечит наши требования в течение 2-3 месяцев", - сказала Скоробогатова.

Она уточнила, что удаленная идентификация будет осуществляться не только через мобильный, но и через десктопный интерфейс. По словам первого зампреда ЦБ, с использованием удаленной идентификации банки смогут работать с открытием вкладов, переводами и кредитами.

"Банку России предоставлены полномочия по установлению лимита на эти операции. Мы пока лимиты предполагаем сделать очень гибкими. В нашем нормативном документе эти лимиты будут прописаны", - сказала Скоробогатова. Она также сообщила, что ЦБ и ФСБ совместно с банками сейчас занимаются проектом облачной подписи.

Как сообщалось, в декабре Госдума приняла закон, позволяющий банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия, только с использованием данных биометрических паспортов и данных, загруженных на портал "Госуслуги" (www.esia.gosuslugi.ru ). Планируется, что закон об удаленной идентификации вступит в силу летом 2018 года.