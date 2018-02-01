Регулятор Швейцарии запретил "дочке" Газпромбанка привлекать частных клиентов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA запретил Gazprombank (Switzerland) привлекать новых частных клиентов в связи с недостатками в системе противодействия отмыванию денег.

Как говорится в сообщении FINMA, расследование в отношении более чем 30 швейцарских банков, в том числе "дочки" Газпромбанка, было начато в 2016 году на основе информации "панамского досье".

Регулятор исследовал исполнение Gazprombank Switzerland требований антиотмывочного due diligence во взаимоотношениях с рядом частных клиентов и политически значимых лиц, использовавших офшорные компании. Расследование, завершенное в январе, показало, что Gazprombank Switzerland в период с 2006 по 2016 годы "серьезно нарушал" собственные требования антиотмывочного контроля, сказано в сообщении. Среди нарушений FINMA называет, в частности, то, что банк не хранил необходимую документацию по сделкам, а в некоторых случаях не уведомлял в требуемые сроки регулятора о подозрительных транзакциях.

FINMA отмечает, что многие из выявленных нарушений уходят корнями в период до 2009 года, когда банк носил другое название - Russische Kommerzial Bank - и не принадлежал Газпромбанку. При новом собственнике банк предпринял шаги по совершенствованию внутренних процедур. Теперь Gazprombank Switzerland предстоит модифицировать процессы риск-менеджмента и контроля под надзором FINMA и привлеченного регулятором внешнего аудитора.

Также банк обязан сформировать при своем совете директоров комитет по рискам, большинство членов которого должны быть независимыми.

Gazprombank (Switzerland) Ltd (прежнее название Russische Kommerzial Bank AG) был создан в 1992 году. Газпромбанк приобрел 100% акций банка в июне 2009 г. и впоследствии переименовал его. Банк исторически специализируется на осуществлении операций, связанных с обслуживанием внешней торговли между Швейцарией и Россией, организации и участии в выдаче синдицированных кредитов для российских банков и компаний, оказании поддержки швейцарским компаниям и организациям, ведущим или желающим развивать свой бизнес в РФ и странах СНГ.