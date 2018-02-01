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Производство кондитерских изделий в РФ в 2017 года выросло на 2,5%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Производство всех видов кондитерских изделий в России в 2017 году выросло на 2,5%, до 3,63 млн тонн, сообщили в Центре исследований кондитерского рынка со ссылкой на данные Росстата.

Лучшую динамику продемонстрировал сегмент шоколадных изделий, выпуск которых увеличился на 8% до 710 тыс. тонн. Прежде кризис наиболее серьезно сказался на производстве шоколада, цены на который значительно выросли. До конца 2016 года положительную динамику производства кондитерских изделий обеспечивал в основном сегмент мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (печенье, вафли, кексы, пряники), поскольку они подорожали не так сильно.

В 2017 году выпуск всех видов мучных кондитерских изделий как длительного срока хранения, так и короткого (торты и пирожные) увеличился на 5,7%, до 1,85 млн тонн.

Производство сахаристых кондитерских изделий в прошлом году сократилось почти на 3%, до 1,07 млн тонн, что соответствует показателям 2015 года.

Рост производства кондитерских изделий в целом был связан как с восстановлением потребления сладкого на внутреннем российском рынке, так и с ростом экспортных поставок. Потребление кондитерских изделий в конце 2017 года выросло до рекордных 24,5 кг в год на человека, в том числе потребление шоколадных кондитерских изделий увеличилось до почти 5 кг с 4,5 кг в конце 2016 года. Восстановлению потребления сладкого в России в 2017 году в первую очередь способствовало заметное сокращение темпов роста цен на эту продукцию.

В 2016 году выпуск всех видов кондитерских изделий увеличился в РФ на 2,6%, до 3,55 млн тонн с 3,464 млн тонн в 2015 году.

Теги: Росстат
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