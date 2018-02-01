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ЦБ РФ для снижения издержек банков в селах предложил предоставлять услуги через спутниковый интернет

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ задумался о снижении издержек банков в малых населенных пунктах с помощью технологических решений, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на ежегодной встрече банкиров с представителями регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы в понедельник-вторник опубликуем стратегию финансовой доступности, вернее, ее драфт. Утверждена она будет после обсуждения с финансовым сообществом. Стратегия сводится к тому, что мы делим население на две группы: группу, которая имеет доступ в интернет и с небольшими проблемами в общении с гаджетами, и группу, которая не имеет доступа в интернет", - сказал он.

По словам зампреда, первой группе планируется предлагать онлайн широкий набор финансовых инструментов. "Ко второй группе, которая не может воспользоваться по разным причинам гаджетами, это набор мер, которые позволили бы в течение 72 часов без больших материальных издержек воспользоваться "джентльменским" набором финансовых сервисов: перевод, заем, кредит и страхование", - отметил он.

"В рамках этой второй группы мы заключили соглашения с отдельными компаниями, которые занимаются спутниковым интернетом, и возможно, вместе с "Почтой (России)", прорабатываются и другие варианты, будем устанавливать спутниковый интернет, что позволит предоставлять эти минимальные услуги населению, которое живет в этих малых населенных пунктах", - добавил Швецов.

ЦБ также намерен обсудить сохранение присутствия банковского сектора в тех регионах, где это не является прибыльным.

"Мы посмотрели международный опыт, в значительной степени он носит административно-заставлятельный характер. Я не думаю, что Россия настолько хорошо обеспечена финансовыми сервисами, что мы должны изначально отказываться от этого подхода, этот подход тоже в повестке. Возможно, он возобладает. Но мы хотим показать вам (банкам - прим. ИФ), как это происходит, как уходит бизнес из малых населенных пунктов, и предложить несколько технологических решений, дабы снизить расходы на ведение бизнеса в этих регионах и, возможно, вернуть бизнес-модель в ту плоскость, где она дает достаточную отдачу на капитал", - сказал первый зампред ЦБ.

Теги: ЦБ РФ
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