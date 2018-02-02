ЦБ РФ сообщил об ожидаемом росте ВВП в интервале 1-1,5% в I полугодии 2018 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2017 году оказался ниже прогноза Банка России из-за снижения в промышленности в ноябре-декабре, что было вызвано разовыми факторами, в I полугодии 2018 года рост ВВП РФ будет находиться в интервале 1-1,5%, говорится в ежемесячных комментариях ЦБ о ситуации в экономике.

Росстат в четверг опубликовал первую оценку роста ВВП РФ за 2017 год - 1,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков, но оказалось ниже прогноза правительства (2,1%) и ожиданий ЦБ (1,7-2,2%).

ЦБ отмечает, что в IV квартале с учетом исключения сезонного фактора экономика снизилась, но это также объясняется действием разовых краткосрочных факторов.

"По оценкам, меньший рост ВВП в 2017 году (по сравнению с прогнозом ЦБ - ИФ) был связан со снижением в ноябре-декабре выпуска в промышленности и транспорте. По оценке, в IV квартале прирост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом был отрицательным с исключением сезонности. Вместе с тем, по оценке Банка России, факторы, обусловившие сокращение экономической активности в IV квартале 2017 года, имели краткосрочное действие. Спад производства был локализован в отдельных отраслях", - говорится в обзоре ЦБ.