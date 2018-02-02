Промсвязьбанк исключен из списка банков с правом выдачи таможенных гарантий

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 февраля исключила санируемый Промсвязьбанк из реестра кредитных организаций, обладающих правом выдачи гарантий для уплаты таможенных пошлин. Соответствующий приказ глава ведомства Владимир Булавин подписал 30 января.

Банк выбыл из реестра в связи с несоблюдением ряда условий закона "О таможенном регулировании", среди которых - соблюдение обязательных нормативов и отсутствие требования ЦБ об осуществлении мер по финансовому оздоровлению. В числе других требований к банкам - наличие собственных средств не менее 1 млрд рублей (в январе капитал Промсвязьбанка был списан до 1 рубля).

Ранее из этого реестра выбыли два других банка, санируемые ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора - "Открытие" и Бинбанк.

Скорее всего, они вернутся в реестр после принятия поправок, предусматривающих, что санируемые ФКБС банки смогут выдавать таможенные гарантии при условии, что ЦБ гарантирует непрерывность их деятельности. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 9 февраля.