Медведев заявил о согласовании порогов беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, соответствующее решение принято, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза", - сказал Медведев в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран ЕАЭС.

"До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро", - сообщил премьер РФ.