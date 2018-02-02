ФАС усилит контроль на топливном рынке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 30 января в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства направила в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынках нефтепродуктов, сообщило ведомство.

Одновременно крупным нефтяным компаниям был направлен запрос о предоставлении в ФАС России плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт. Компании должны представить информацию до 9 февраля 2018 года.

5 февраля для обсуждения текущей ситуации на рынке в ФАС России намечено совещание с крупными производителями топлива.

Как подчеркнул заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин, ФАС России предпринимает все меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют", - приводятся в сообщении его слова.