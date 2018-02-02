Европейские рынки акций упали в пятницу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы завершили резким снижением торги в пятницу и упали по итогам недели из-за высокой доходности гособлигаций и противоречивой отчетности крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,37%, до 388,08 пункта. С начала недели индикатор рухнул на 3,1%, максимальными темпами за 15 месяцев, и практически нивелировал рост с начала года.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,63%, французский CAC 40 - на 1,64%, германский DAX - на 1,68%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли более 1,4%.

Германский DAX опустился ниже 13 000 пунктов после объявления о значительном убытке Deutsche Bank. Текущая неделя стала для рынка акций ФРГ самой тяжелой с июня.

Deutsche Bank из-за изменений налогового законодательства в США списал 1,4 млрд евро в отчетности за IV квартал и получил чистый убыток в размере 2,18 млрд евро по сравнению с 1,89 млрд евро годом ранее. Кроме того, Deutsche Bank зафиксировал убыток по итогам третьего года подряд.

Акции крупнейшего банка Германии рухнули на 6,3%.

Курс ценных бумаг Danske Bank поднялся на 1,2%, так как его прибыль за IV квартал превзошла ожидания рынка. Кроме того, датский банк пообещал акционерам более значительные дивидендные выплаты в будущем.

Цена акций британской фармкомпании AstraZeneca выросла на 3,1%, несмотря на то, что ее доналоговая прибыль сократилась на 81% в IV квартале из-за существенного увеличения расходов.

Рыночная стоимость оператора связи BT Group Plc упала на 2,2%. Его выручка сократилась в минувшем квартале на 6%, прибыль выросла на 25%, не дотянув до консенсус-прогноза.