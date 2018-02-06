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Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дня

Ситуация на бирже произошла на фоне слов Дональда Трампа о прочном фундаменте американской экономики.

Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дня
Нью-Йоркская фондовая биржа
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Индекс Dow Jones показал рекордное падение в течение одного дня — к закрытию торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже он потерял 1175 пунктов. Как передает CNN, в процентном выражении потеря Dow Jones составила 4,6% - наибольшее снижение с августа 2011 года во время европейского долгового кризиса.

Ситуация на американских рынках США отозвалась на биржах по всему миру. Индекс Nikkei в Японии упал на 4%, а S&P/ASX 200 в Австралии упал на 3%.

CNN отмечает, что в течение биржевой сессии падение индекса было еще больше — 1600 пунктов.

Падение совпало с заявлением президента США Дональда Трампа об экономической ситуации в стране. В нем говорится об укреплении экономического роста, низкой безработице и повышении заработной платы для работников — "экономическом фундаменте, который остаются исключительно сильным".

Dow Jones — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Падение индекса также наблюдалось и по итогам прошлой недели на фоне роста доходности мировых гособлигаций.

Теги: Dow Jones, США
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