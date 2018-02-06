Забег "газелей"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Где обитают, как выглядят, на чем зарабатывают российские "газели", то есть самые динамично развивающиеся и перспективные компании, которые в идеале могут определить будущее экономики? На эти вопросы мы попытались дать ответ с помощью системы "СПАРК-Интерфакс".

"Газели", а также "слоны", "львы" и "мыши"

Термин "газели" по отношению к быстрорастущим компаниям в 1980-х годах придумал американский экономист Дэвид Берч, изучавший средний и малый бизнес. Он поделил все компании на четыре основных группы.

Первая – "слоны" – крупные компании, в том числе и с госучастием, которые в силу своей величины не могут показать большую динамику.

Вторая группа – "львы". Эти компании, как и "цари зверей" в природе, живут за счет того, что поглощают более слабых соперников.

К третьей группе Берч отнес "газелей" – новые быстроразвивающиеся компании. Газели умеют не только быстро бегать, но и держать на длинных дистанциях высокую скорость.

Четвертая группа компаний – это "мыши" – все мелкие игроки рынка, коих подавляющее большинство в бизнес-сообществе. Несмотря на большое количество, их совокупный вклад в ВВП и в будущее экономики очень невелик.

По мнению Берча, "газелей" от других компаний отличает устойчивость роста на длительных периодах, поэтому они являются основной движущей силы экономики. Именно компании-"газели" выступают главными генераторами экономической активности, создавая в развитых странах более половины новых рабочих мест. По оценкам Берча, "газели", составляя всего 4% общего числа фирм, создали примерно 70% новых рабочих мест в США в 1988–1992 годах. Подобные оценки впоследствии подтвердились и для других развитых стран.

Предложенный Дэвидом Берчем термин "газели" используют, в основном, в неформальных разговорах. В официальных же документах для них стали применять термин "быстрорастущие компании" (БРК).

Во многих странах к таким компаниям относятся очень внимательно, их держат "на карандаше" инвесторы и поддерживает государство. Такая поддержка оправдывает себя на все сто, ведь именно "газели", как показывает практика, способны создавать много новых рабочих мест, осваивать незаполненные "ниши" в бизнесе, создавать новые рынки, вносить инновации в традиционные сектора экономики.

Популяция "газелей": основные признаки

Как и любые представители флоры и фауны, "газели" имеют присущие только им признаки, по которым их легко можно отличить от других видов. Дэвид Берч причислил к "газелям" компании, которые каждый год показывают рост выручки на 20% и выше на протяжении не менее 5 лет. Например, фирма, которая однажды сумела удвоить выручку, а потом несколько лет развивалась низкими темпами, в число "газелей" не попадет, даже если средний темп ее роста за 5 лет превысит 20%.

Что касается размеров бизнеса, то Investopedia.com , один из ведущих информационный ресурсов для инвесторов, утверждает, что быстрорастущие компании должны иметь выручку, превышающую в базовый год $1 млн.

Кроме того, "газели", по сложившейся мировой практике, не должны контролироваться государством, иностранными стратегическими инвесторами, крупными холдингами. То есть, как им и положено – демонстрировать свободолюбивый и независимый нрав.

Рейтинг русских "газелей"

Популяция российских "газелей" была исследована с помощью системы "СПАРК-Интерфакс", в которой собрана информация обо всех действующих в России юридических лицах.

Быстрорастущие компании были объединены в три группы в зависимости от реальных темпов роста: более 20% в год (группа I), 15-20% в год (группа II), 10-15% в год (группа III).

Однако выручка – это не все, и для рэнкинга были разработаны дополнительные параметры.

- компания должна каждый без исключения год (в течение анализируемого 4-летнего периода) расти не менее чем на 20%/15%/10%;

- выручка компании в 2012 году должна быть выше 68 млн рублей (расчеты показали, что у компаний с выручкой 68-70 млн рублей, что примерно соответствует 1 млн евро, обычно отмечается скачок чистой прибыли, и, соответственно, их вклад в экономическое развитие страны резко возрастает);

- чистые активы в последний отчетный год (2016) не были отрицательными;

- компания не должна быть аффилирована с более крупными субъектами хозяйства, а также не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием;

- компания имеет Индекс финансового риска "СПАРК-Интерфакс" не хуже среднего для экономики.

В итоге в список "СПАРК: Быстрорастущие компании" вошли 228 компаний с темпами прироста выручки более 20% в год в постоянных ценах, 176 компаний (15-20% в год), 355 компаний (10-15% в год).

Получилось, что примерно пятая часть работающих в стране компаний может похвастаться темпами роста выручки в среднем более чем на 10% в год, а алгоритму Берча (более 20% ежегодного роста) соответствуют около 5% компаний – столько же, как и в развитых странах.

В среднем выручка самых динамичных компаний, вошедших в первую группу, росла в последние 4 года на фантастические 60% в год, прибыль – на 128% в год. При этом стоит заметить, что выручка всех российских компаний увеличивалась ежегодно в среднем только на 1% в последние 4 года в постоянных ценах.

"Газели", несмотря на не самые благоприятные времена для экономики, все сильнее уходят "в отрыв".

Среднегодовые темпы прироста ключевых финансовых показателей БРК по группам в 2013-2016 годах в постоянных ценах

Источник: СПАРК

Внешний вид, среда обитания и возраст...

Самым быстрорастущим сектором, вопреки сложившемуся мнению, в случае с "газелями" оказались не информационные технологии, а оптовая торговля (это вообще самая часто указываемая отраслевая принадлежность в России).

Доля быстрорастущих компаний в оптовой торговле в 2016 году составила 39% (в 2015 – 36%). В пищевой промышленности доля "газелей" - 8%, в розничной торговле –6%, в сельском хозяйстве – 5%.

А вот в столь многообещающем секторе ИКТ их доля - 2%. Правда, если смотреть не на "поголовье", а на более "говорящие" показатели выручки и прибыли "газелей", то большая часть финансового результата этой группы компаний приходится все же на отрасли материального производства.

Основным ареалом обитания "газелей" является Центральный федеральный округ: 41%. В том числе, на Москву и область приходится 20% и 8% компаний.

В Приволжском и Северо-Западном федеральных округах удалось обнаружить 15% и 13% "газелей", в Сибирском – 10%, Южном –9%, Уральском – 6%. На Дальнем Востоке и Севером Кавказе 3% и 2% "газелей" соответственно.

Распределение быстрорастущих компаний по федеральным округам

Источник: СПАРК

Применительно к быстрорастущим компаниям точно можно сказать, что они не относятся к числу "гигантов". Более половины "газелей" (55% от общего числа) имеют выручку менее 1 млрд рублей, 36% – от 1 млрд до 5 млрд рублей. Самую малочисленную группу составляют компании с выручкой более 5 млрд рублей, причем их доля имеет тенденцию к снижению.

По возрасту среди БРК доминируют предприятия двух "возрастных" групп: компании, созданные от 5 до 10 лет назад (43% компаний) и компании, созданные более 10 лет назад (55%). То есть, быстрорастущие компании являются достаточно зрелыми субъектами хозяйствования.

Распределение быстрорастущих компаний по размерам

Источник: СПАРК

Рентабельность и выручка

Опережающий рост выручки и прибыли "газелей" не всегда сопровождался сравнимым увеличением их средней рентабельности. Только компании с темпами прироста выручки более 20% в год приближаются к общероссийским показателям по уровню рентабельности по чистой прибыли.

Самая высокая рентабельность по чистой прибыли была у быстрорастущих компаний в сфере рыболовства (43%), в сельском хозяйстве (13,6%), производстве лекарственных средств (10,5%), связи и ИКТ (9%), добыче полезных ископаемых (8,8%). А вот среди наименее рентабельных сфер деятельности "газелей" оказались энергетика, текстильное и швейное производство, изготовление обуви, металлургия.

Если посмотреть на долговую нагрузку "газелей", то в группе лидеров она имеет тенденцию к снижению. Таким образом, высокие темпы роста быстрорастущие компании в большей степени обеспечивают за счет внутренних ресурсов, а не кредитов.

На первый взгляд, вклад "газелей" в экономический рост России выглядит весьма скромным – около 1% в совокупной выручке.

К секторам материального производства относятся менее половины "газелей", но они обеспечивают почти 80% чистой прибыли всех быстрорастущих компаний страны.

Топ-5 самых быстрорастущих компаний России

1 место. ООО "Славянск ЭКО" владеет мини-НПЗ, который был построен в 2013-2016 годах в городе Славянск-на-Кубани. Как сообщали СМИ, в одноименный холдинг входят 12 предприятий, занимающихся добычей и переработкой нефти, продажей нефтепродуктов. СМИ связывают "Славянск ЭКО" с депутатом Заксобрания Краснодарского края Робертом Паранянцем. По данным СПАРКа, 81,9% уставного капитала принадлежит ООО "Фарвартер" и 18,1% – Валерию Паранянцу.

2 место. АО "Уфаойл" является независимым трейдером "среднего размера", занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин, работает в 77 регионах РФ, ведет экспорт. В 2017 году АО значится, в частности, как поставщик ОАО "РЖД", Росгвардии, "Росэнергоатома" и других крупных компаний. Входит в группу "Уфаойл-Оптан", которую в 1997 году создал 22-летний выпускник Башкирского государственного университета Рустем Абдулманов.

3 место. ООО "Рэйальянс" (Москва) специализируется на поставках комплектующих для ОАО "РЖД". В частности, в 2015 году компании заключили контракт на 2,68 млрд рублей, в 2016 году – на 2,3 млрд рублей. В число покупателей "Рэйлальянса" входят также Московский метрополитен, "Метровагонмаш", Брянский машиностроительный завод, Тверской вагоностроительный завод, "ЕВРАЗ НТМК". Принадлежит кипрской Measurestep Enterprises Limited.

4 место. ООО "Дормет" (Санкт-Петербург) занимается строительством дорог, аэродромов и спортивных сооружений. Поставщик дирекции капитального ремонта департамента капремонта Москвы (контракт на 2017 год на 938,9 млн рублей), ФГУП "АТЭКС" (контракт на 2016 год на 8,35 млн рублей), ГКУ Москвы по капремонту многоквартирных домов "Укрис" (контракт на 2016 год 2,04 млрд рублей). С октября 2017 года находится в стадии ликвидации.

5 место. ООО "Прайм Топ Индастри" (Москва) занимается производством и реализацией лакокрасочных материалов для рулонной окраски, эмалей, грунтовок, металлопроката с покрытием. Чтобы гарантировать высокое качество продукции, сырье компания закупает у авторитетных мировых производителей. Владелец – гражданин Швеции Лукас Марек Кубицкий.

СПАРК: Быстрорастущие компании (темп прироста выручки более 20% в год)

Ранжирование быстрорастущих компаний по среднегодовым темпам прироста выручки в 2013-2016 годах в постоянных ценах