ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 февраля, составляет 57,2196 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,03%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 февраля, составляет 70,9294 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,61%.