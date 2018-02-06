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Экономика

Консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon отказался от участия в строительстве АЭС "Аккую"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) отказался от участия в проекте строительства АЭС "Аккую", сообщило во вторник информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на представителей консорциума.

По данным агентства, компании, входящие в консорциум, не смогли прийти к договоренности по коммерческим вопросам проекта.

Между тем во вторник "Росатоме" сообщили о переговорах с турецкой государственной энергокомпанией EUAS ICC. "Да, я могу подтвердить, что ведутся переговоры с EUAS. Сейчас активные переговоры ведутся со многими компаниями, включая EUAS, однако, окончательного решения пока нет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления пресс-службы АО "Аккую Нуклеар" Василий Корельский.

"Мы будем очень рады, если EUAS станет нашим партнером и войдет в проект. С каждым днем стоимость проекта растет, мы ожидаем, что с получением лицензии стоимость вырастет еще", - отметил Корельский.

Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в проектной компании, реализующей этот проект АО "Аккую Нуклеар" консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Сумму сделки было решено не разглашать до закрытия, которое планировалось в конце года. В ноябре вопрос с инвесторами оставался еще открытым, а в декабре глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал журналистам, что интерес к вхождению в капитал "Аккую" проявляют уже новые компании. "С турецкой стороны появляются новые переговорщики", - говорил он, добавляя, что сделка будет закрыта "как только договоримся об условиях".

С турецкими инвесторами "все сложно - денег у них нет", пояснял тогда источник "Интерфакса" в "Росатоме". Из консорциума остался только один инвестор, но и он не с теми инвестициями, на которые рассчитывала госкорпорация.

В середине января источник в "Росатоме" сообщил журналистам, что госкорпорация рассчитывает закрыть сделку в 2018 году для выполнения договоренности сдачи первого блока станции в 2023 году.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале проектной компании АО "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд. Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Теги: Росатом, Турция, Cengiz-Kolin-Kalyon, Аккую
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