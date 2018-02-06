Акции Сбербанка выступили в качестве "парашюта" для падающего рынка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник упал вслед за мировыми площадками на опасениях ужесточения монетарной политики Федрезерва США; выросшие акции Сбербанка выступили "парашютом", удержавшим фондовые индексы в пределах текущего года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2238,24 пункта (-1,7%, минимум дня - 2223,03 пункта), индекс РТС - 1232,69 пункта (-2,5%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6%.

Доллар подрос до 57,2 руб./$1 (+0,01 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Распадской" (-6%), "Мечела" (-5% и -4,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-4,6%), ВТБ (-4,2%), АФК "Система" (-4,2%), "Татнефти" (-3,8%), "Россетей" (-3,7%), "Магнита" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -4,2% "префы"), "РусГидро" (-2,8%).

Лучше рынка выглядели пользующиеся спросом акции Сбербанка (+1,3% и +0,4% "префы"), выступившие защитным активом на падающем рынке; также подросли акции "НОВАТЭКа" (+0,2%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката во вторник выступили акции АО "Русолово" (-8,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-6,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-6,3%), "Квадры" (-6,1%, ОАО "GTL" (-6,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-5,4%).

Подорожали "префы" банка "Возрождение" (+2,8%), акции "Дикси Групп" (+1,6%), "Русснефти" (+1,5%), "Трансконтейнера" (+1,4%), "М.Видео" (+0,6%), ГДР En+ Group (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 62,24 млрд рублей - максимум с конца ноября (из них 21,953 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 накануне упали более чем на 4% и полностью ликвидировали подъем с начала года. При этом обвал Dow Jones в абсолютном выражении - на 1175 пунктов к закрытию сессии и на 1600 пунктов в течение торгов - стал максимальным за всю историю его существования, передает CNN.

Проблемы на рынках начались на прошлой неделе, когда усиление инфляционных ожиданий подстегнуло рост доходности гособлигаций. В США инфляция оставалась крайне слабой все девять лет посткризисного восстановления, но теперь инвесторы опасаются, что по мере усиления экономического роста она может существенно ускориться и вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) повышать процентные ставки намного быстрее, чем планировалось.

Кроме того, на этой неделе внимание трейдеров вернулось к возможной приостановке работы правительства США, отмечают аналитики. Действие документа о временном финансировании завершается 8 февраля. Давно назрела и необходимость вплотную заняться лимитом госдолга США - Конгресс подтвердил его на прежнем уровне 8 декабря и с тех пор так и не предложил дальнейших мер. По самым оптимистичным оценкам, имеющихся денежных средств и возможностей маневрирования хватит американскому Минфину до первой половины марта.

Следом за США во вторник упала фондовая Азия (Япония рухнула на 4,8%, в ходе торгов откат превышал 7%; Китай откатился на 2,9%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют по 2%). Тем временем в Америке во вторник падение замедлилось (индекс S&P 500 просел на 0,1%, а фьючерс на индекс вырос на 1,3%), также не оставляет попыток стабилизации нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $67,06 за баррель (-0,8% и -1,4% накануне), мартовская цена WTI - $63,77 за баррель (-0,6% и -2% накануне).

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в отличие от мировых индексов российский рынок акций показал довольно высокую сопротивляемость внешнему негативу. Вполне уместно говорить о позитивном влиянии "кремлевского доклада", который прямым текстом предупредил российскую элиту о возможных проблемах, да еще и в Европе банки начали процедуру выявления происхождения средств на счетах российских бизнесменов. Соответственно, отечественный рынок ценных бумаг выглядит вполне логичной альтернативой для "парковки" свободных средств.

ММК (-2,2%, до 44,21 руб.) сообщил о росте чистой прибыли по МСФО на 7% в 2017 году при увеличении выручки на 34%. Совет директоров рекомендовал выплатить 80 копеек на акцию в качестве дивидендов за IV квартал.

В целом просадка российского рынка ожидалась после того, как индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2300 пунктов, но реакция на внешние негативные раздражители оказалась довольно слабой. Поэтому при смене настроений на внешних площадках можно ожидать восстановления потерянных позиций.

В ближайшее время рубль будет стабильным и даже может укрепиться на фоне размещения ОФЗ в среду и ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ в пятницу.

Если доходности по казначейским бумагам США продолжат сокращаться, то у инвесторов может появиться желание откупить текущую просадку рынка, тем более что она уже весьма существенная. Аналогично это касается и российского рынка акций - индексы могут еще упасть вслед за американскими индикаторами, но, учитывая малую долю нерезидентов на рынке, местных поводов для обвала нет.

Как отмечает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова, российские индексы к вечеру вторника несколько восстановились от дневных минимумов. В США индексы стартовали падением на 1%, но уже через полчаса смогли отыграть потери, что указывает на сохраняющуюся высокую волатильность рынков. Опубликованная в течение дня статистика при этом показала увеличение дефицита внешнеторгового баланса США в декабре с $50,4 млрд до $53,1 млрд (ожидалось $52 млрд).

Если посмотреть на техническую картину индекса S&P 500, то важным уровнем на этой неделе является отметка 2650 пунктов (средняя полоса Боллинджера). Неспособность индикатора вернуть указанный уровень может активизировать падение до 2460 пунктов и, соответственно, негативно сказаться на всех мировых площадках. На российском рынке инвесторы также готовы к покупкам в случае улучшения внешнего фона.

Если торги в США завершатся на оптимистичной ноте, а ценам на нефть удастся восстановиться, среда для российских бирж пройдет под знаком оптимизма. Индексы могут стремиться к закрытию "гэпов" (район 2255 пунктов для индекса МосБиржи и 1245-1255 пунктов - для индекса РТС).

Как отмечает аналитик группы компаний Forex Club Ирина Рогова, рынок акций не остался в стороне от общемирового обвала, хотя к вечеру вторника наметился отскок. Нефть Brent натолкнулась на поддержку в районе уровня $66,7 за баррель и предпринимает попытки развить рост, хотя новых катализаторов для движений не появилось. В поддержку нефти продолжают выступать надежды, что баланс спроса и предложения будет достигнут благодаря усилиям ОПЕК+. Но при этом пока новых локальных максимумов по энергоносителю не будет, поскольку в США растет число работающих буровых установок, увеличивается добыча. На прошлой неделе также был отмечен рост запасов, что выступает негативным фактором.

Если данные по запасам в США отразят рост, нефть может продолжить снижение с целью $65 за баррель в случае пробоя уровня $66,7 за баррель. В целом же диапазон движений Brent составит $65-73 за баррель. Технически пока индекс МосБиржи удерживается выше уровня 2230 пунктов, он имеет шансы на возврат в район исторических максимумов.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, с технической точки зрения индекс S&P 500 уже опустился ниже нормальной траектории роста, однако это не означает, что в ближайшее время коррекция не продолжится в зону перепроданности (рынки очень редко находятся в состоянии справедливого ценообразования). В пользу некоторого восстановления акций свидетельствует произошедшее снижение доходностей UST до 2,72% по 10-летним бумагам от локального максимума 2,88%.

Аналитик группы компаний "Инстафорекс" Игорь Ковалев отметил падение акций "Россетей", отыгрывающих заявление генерального директора оператора энергосетей о том, что компания отложила вопрос о присоединении "Системного оператора Единой энергетической системы". Судя по всему, в ходе обсуждения этого шага возникли противоречия. Информация о сроках возобновления переговоров отсутствует.