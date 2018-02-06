Рубль развернулся вверх к доллару и уверенно растет к евро вечером во вторник

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США перешел к снижению, евро усилил падение на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, реагируя на падение евро в паре с долларом на глобальном рынке и некоторую стабилизацию на рынках рисковых активов.

Курс доллара США составил 57,15 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,53 руб./EUR1, опустившись на 41,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 21,54 копейки - до 63,17 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и усилил укрепление к евро, отыгрывая возобновившееся коррекционное снижение пары "евро-доллар" на Forex и определенную стабилизацию на рынках рисковых активов, в том числе биржах США, после падения накануне.

Поддержку рублю оказали действия ЦБ РФ, изъявшего с рынка порядка 1,8 трлн рублей путем проведения в понедельник и вторник аукционов "тонкой настройки" и аукционов по размещению купонных облигаций (КОБР). Чуть более 2,83 трлн рублей банки разместили в депозит ЦБ РФ на традиционном недельном аукционе.

Нефтяные цены продолжают снижаться, однако котировки "черного золота" немного отошли от минимальных отметок первой половины дня после достижения минимумов за 2 недели. Ситуация на мировых финансовых рынках постепенно стабилизируется, но пока остается неоднозначной.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени уменьшилась на 0,87% - до $67,03 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,61% - до $63,76 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, с понедельника на глобальных рынках наблюдается тенденция ухода от риска, что оказывает давление и на валюты emerging markets. "На данный момент усиление тенденции "бегства от риска" сдерживается, настроения в рубле значительную часть дня нейтральные. Снижение рынков с началом американской сессии приостановилось, поэтому ждем, когда успокоятся эмоции на глобальных рынках. Это позволит рублю отыграть часть потерь", - отмечает Поддубский.

"Доллар США ввиду внешнего фона и общей конъюнктуры мог бы выглядеть и увереннее в паре с российским рублем. Американской валюте по-прежнему сложно дается каждое новое повышение, и пока о закреплении выше 57,25 руб./$1 говорить все еще преждевременно. Евровалюта сохраняет шансы на проход в область 71 руб./EUR1. В среду Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ общим объемом 35 млрд рублей. Можно ожидать небольшого спада спроса на долговые бумаги, так как мировые инвесторы большей частью озабочены происходящим за океаном. В этом свете сомнительно, что рубль всреду в первой половине дня получит заметную поддержку с этой стороны", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 февраля на 59,18 копейки, до 57,2196 руб./$1, и поднял курс евро на 43,35 копейки, до 70,9294 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 58,14 копейки по отношению к понедельнику и составил 57,1923 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 39,99 копейки и составил 57,2063 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 879,78 млн, из которых $1 млрд 356,693 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 523,087 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,92 копейки по отношению к закрытию понедельника - до 70,8735 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 25,18 копейки и составил 70,7969 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR480,167 млн, из которых EUR224,584 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR255,583 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,53% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим днем - 7,61% и 7,63% соответственно, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 7,65% годовых.

Банк России провел во вторник, 6 февраля, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2,83 трлн рублей (при лимите 2,83 трлн рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 30 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 444,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Кроме того, Банк России провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 966,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых.

Банк России 6 февраля также провел два аукциона по доразмещению третьего и пятого выпусков купонных облигаций (КОБР). Банку России удалось разместить бумаги объемом 102,129 млрд рублей по цене отсечения 100% от номинала при объеме предложения 354,719 млрд рублей. При этом третий выпуск купонных облигаций был размещен полностью, объем доразмещения составил 27,979 млрд рублей.