РФ в 2017 году снизила экспорт электроэнергии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Поставки электроэнергии из России за рубеж в 2017 году составили 17,007 млрд кВт.ч, что на 3,88% меньше показателя 2016 года, следует из данных ФТС.

В денежном эквиваленте объем поставок составил $640 млн против $660 млн годом ранее.

Экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье составил 13,405 млрд кВт.ч ($478,3 млн), увеличившись на 2,13%. Поставки в СНГ снизились с 4,568 млрд кВт.ч до 3,602 млрд кВт.ч ($161,7 млн в денежном эквиваленте).

Импорт электроэнергии в 2017 году составил примерно 6,4 млрд кВт.ч против 3,2 млрд кВт.ч в 2016 году. Поставки из СНГ составили 6,03 млрд кВт.ч (увеличение вдвое), из дальнего зарубежья - 380,4 млн кВт.ч (+26,8%).

Оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO).